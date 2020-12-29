رد صادم من يسرا اللوزي على متابع تنمر على ابنتها.. و زينة تتدخل

رد صادم من يسرا اللوزي على متابع تنمر على ابنتها.. و زينة تتدخل

المستقلة/ منى شعلان/ ردت الفنانة المصرية يسرا اللوزي بقوة على متابع تنمر على ابنتها الصماء ، بعد نشرها صور من حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” على قناة “cbc” ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

حيث تحدثت يسرا اللوزي خلال الحلقة عن ضعاف السمع من خلال تجربتها مع ابنتها، وكتبت معلقة: “سعدت جداً بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتي مع الإعلامية منى الشاذلي، بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة “حادى بادى” والدكتور سامح يسري من “هيئة إنقاذ الطفولة” بمصر”.

حيث كتب متابع: “ماشي يا أم الطرشة”، لترد عليه يسرا اللوزي قائلة: “شكراً على ذوق حضرتك.. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح… أولاً، المصطلح الصحيح والمقبول هو “الصم وضعاف السمع”، وليس “الطرش” أو “البكم”، ثانياً، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة “صماء” لأنها علمتني حاجات كتيرة جداً وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها”.

وتابعت : “ثالثاً، البنت “الصماء” دي هي اللي ألهمتني إني أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعمل لهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابي في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال “الصم وضعاف السمع” إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش “عبء” على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا في المجتمع (المريض للأسف) فبالتالي الطفلة “الصماء” دي ليها إنجازات أثرت على شعب كامل رغم إن عمرها ٦ سنين.. يا ريت توضحلي بقى حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟ شكراً”.

كما نشرت الفنانة المصرية “زينة”، صورة رد الفنانة يسرا اللوزي على المتابع الذي هاجمها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، وعلقت قائلة:”عارفين يعني إيه أم !! يعني حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسؤلية وحاجات كتيرمالهاش وصف..عارفين يعني إيه طفل أو طفلة !!! يعني مستقبل وحياة وعمر جاي وتفاؤل وحب”.

وتابعت: “عارف يعني إيه تعاير طفلة يعني الشيطان نفسه يخجل أنه يعمل كده يعني أنت لا شيطان ولا بني آدم أنت حاجه مالهاش وصف !! أنت مخلوق ضعيف ومريض مرض مالوش تشخيص، لأن أي مخلوق حتي الشيطان أشرف منك أنت وأمثالك مكانكم المجاري ولو أن المجاري فيها كائنات حية أشرف منك”.

واختتمت: “الطفلة دي ميزها ربنا واختبر أمها اختبار صعب نجحت وجاهدت وحاربت واشتغلت علشان تقف جنب بنتها اللي مايشرفهاش تعرف أمثالك منك لله وربنا هو اللي قادر ينتقم منك يا معدوم القلب والضمير .. فخورة بيك يا يسرا وربنا يخليلك بنتك وتشوفيها أحسن بنت في الدنيا”.