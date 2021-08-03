رد حاسم من حياة الفهد على شائعة وفاتها

المستقلة/- منى شعلان/ علقت الفنانة الكويتية حياة الفهد بطريقتها الخاصة على شائعة وفاتها التي انتشرت خلال الساعات الماضية، رغم نفي وسائل إعلام كويتية تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

ونشرت حياة الفهد أحدث صور لها برفقة مدير أعمالها، وذلك خلال زيارة لها لأحد المطاعم في دبي، وبدت بصحة جيدة، وعلقت النجمة الكويتية على الصورة قائلة:” زيارة للاخ اوس اكرم مع مدير أعمالي السيد يوسف الغيث في دانة الدنيا دبي الجميلة وشكرا على الضيافة الكريمة من الأخ بومحمد و تمنياتي له بالتوفيق والنجاح دائما”.

وجاءت تلك الصورة ردا حاسما منها على شائعة وفاتها ،والتى تضمنت وفاة حياة الفهد، إثر إصابتها بفيروس كورونا داخل أحد المستشفيات في الكويت، عن عمر 73 عامًا.

وكانت حياة الفهد، قد نعت مواطنتها انتصار الشراح والتى رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي عبر حسابها على “إنستغرام” فكتب: “(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره نعزي أنفسنا بوفاة الفنانة القديرة اختنا ام سالم ربي يرحمها ويغفر لها”.