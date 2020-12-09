رحيل الكاتب المصري”نبيل فاروق” صاحب سلسلة رجل المستحيل

المستقلة/ منى شعلان/ توفي قبل قليل، الدكتور نبيل فاروق، الكاتب المصري الكبير، إثر أزمة قلبية مفاجئة، ويشيع الجثمان غدًا الخميس بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بمدينة الرحاب بالقاهرة.

وقالت ريهام فاروق، ابنة الفقيد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان. إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين”..

وتابعت: “صلاة الجنازة غدًا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، الدفن في مدافن العائلة بالروبيكي من طريق الاسماعيلية، نسألكم الحضور والدعاء. نسأل الله ان يؤجرنا في مصيبتنا، لا أصابكم مكروه في عزيز لكم”.

نبيل فاروق كاتب مصري معروف أشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب ،قدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000 ، لاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي.

ولد نبيل فاروق رمضان في 9 فبراير من عام 1956م في مدينة طنطا المصرية، حيث نشأ في عائلة متوسطة الحال، بعد حصوله علي شهادة الثانوية العامة التحق بكلية الطب في طنطا وتخرج منها بدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة عام 1980م،و في 2 مارس 1982م، انتقل إلى قنا في دورة تدريبية لمدة شهرين، وبعد نجاحه في الامتحان الإداري انتقل ليبدأ عمله كطبيب في بلدة أبو دياب. في عام 1985م، اقترن الدكتور نبيل فاروق بالدكتورة “ميرفت راغب”، وأنجب منها أطفاله الثلاثة: “شريف”، “ريهام” و”نورهان”.

بعد نجاح سلسلتي رجل المستحيل وملف المستقبل، اعتزل الدكتور نبيل فاروق مهنة الطب ليتفرغ كليًا للكتابة كمهنته الرئيسية، وانتقل للعيش في منشية البكري بمحافظة القاهرة في أغسطس عام 1990.