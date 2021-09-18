رحمة رياض تقع ارضا على خشبة المسرح وانباء عن حملها

المستقلة /- اثارت الفنانة العراقية رحمة رياض جدلا واسعا اثناء سقوطها امام خشبة المسرح عند إحيائخا اخر حفلاتها.

في التفاصيل ، يقام حالياً المهرجان الموسيقي اللبناني الميروكس دور ضمن فعاليات وطنية دعماً لبيروت ولبنان ككل بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها، واحد الحاضرين كانت الفنانة العراقية رحمة رياض.

الفنانة العراقية رحمة رياض كانت أولى الواصلين للسجادة الحمراء، واثناء تواجدها مع زوجها الممثل ألكسندر علوم فقدت الفنانة وعيها وسط الحضور الذي تجمهروا حولها من أجل المساعدة.

خلال اللحظات التي فقدت رحمة بها وعيها كان خطيبها بجانبها وحاول مساعدتها وافساح المجال لها حتى تتمكن من التنفس بعد توافد الصحافة عليها من أجل التصوير. الجمهور بدوره تمنى الشفاء لـ رحمة وعلقوا بـ عين وما صلت على النبي، واكدت الأخبار أن الفنانة بصحة جيدة وتابعت تواجدها في المهرجان.

الجدير بالذكر ان الفنانة العراقية رحمة رياض ، مغنية عراقية من مواليد عام 1987

شاركت رحمة في أكثر برامج الوطن العربي شهرة وصعوبة منها برنامج سوبر ستار وكانت آنذاك في السابعة عشر من عمرها ووصلت إلى المرحلة الثانية ولم يحالفها الحظ للوصول للنهائيات. وعندما سمعت عن مسابقة “نجم الخليج” شجعتها والدتها على المشاركة فيها وخاصة إن المسابقة ليست وقفاً على أهل الخليج العربي فحسب، وإنما هي مفتوحة أمام أي شخص يؤدي الغناء الخليجي بإتقان.