راموس على رادار عملاق إنجليزي

المستقلة/- ينتهي عقد المخضرم سيرجيو راموس، مع ناديه ريال مدريد، يوم 30 يونيو/حزيران المقبل، وسط ترقب كبير من جانب عدة أندية.

ويفضل راموس، تجديد عقده مع الفريق الملكي، ولكنه لم يتوصل إلى اتفاق بعد مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز.

ويراقب مانشستر سيتي عن كثب، موقف راموس، حيث يفكر الفريق الإنجليزي في التعاقد معه لمدة عامين، في حال لم يجدد تعاقده مع الفريق الملكي، وذلك بحسب شبكة “ESPN”.

ويقدر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها سيرجيو راموس وجودته القيادية داخل الملعب.

ويستهدف المان سيتي، ضم اللاعب لمدة عامين، مع وضع إمكانية لتمديده إلى عام ثالث، في حال كان مستواه يسمح بذلك، أو الانتقال لصفوف نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي.

وبحسب شبكة ESPN، من المنتظر أن يجتمع راموس مع بيريز في الأيام القليلة المقبلة.

 

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