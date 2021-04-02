راشد الغنوشي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا صباح اليوم

Tunisian President of Parliament Rached Ghannouchi meets with French Foreign Affairs Minister Jean-Yves Le Drian for ameeting in Tunis, Tunisia on January 9, 2020 on the Libyan crisis. Photo by Nicolas Fauque/Images De Tunisie/ABACAPRESS.COMNo Use France Digital. No Use France Print.

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن مجلس نواب الشعب التونسي عن تلقي رئيسه راشد الغنوشي للجرعة الأولى من لقاح كورونا صباح اليوم الجمعة.

وبحسب بيان نشره مجلس نواب الشعب التونسي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد تلقى راشد الغنوشي رئيس المجلس صباح اليوم الجمعة 2 إبريل/ نيسان، الجرعة الأولى من تلقيح مضاد لفيروس كورونا بمركز التلقيح العمومي بأريانة.

وخلال وجوده أكد الغنوشي على ضرورة مبادرة كل التونسيين بالتسجيل في منظومة إيفاكس للحصول على التلقيح باعتباره وسيلة ضرورية للتخلّص من هذا الوباء العالمي وحتى نتعافى وتتعافى تونس واقتصادها، على حد تعبيره.

وأثنى رئيس المجلس على مجهودات الفرق الصحية في التصدي لهذه الجائحة، وكل من بذل جهودا للحصول على اللقاح.

يشار إلى أن تونس كانت قد بدأت حملة تطعيم ضد كورونا يوم السبت 13 مارس/ آذار الماضي.

وقد وصلت مساء أمس الخميس الأول من إبريل/ نيسان، إلى مطار تونس قرطاج، طائرة محملة بـ 98400 جرعة من لقاح “أسترازينيكا” في إطار مبادرة “كوفاكس”.

 

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