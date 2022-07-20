رابط استمارة التقديم على 1000 درجة وظيفية بصفة عقد في كربلاء

المستقلة /- استناداً لقانون الدعم الطارئ وبناءً على توجيهات السيد محافظ كربلاء المقدسة يعلن ديوان المحافظة عن فتح باب الترشيح ل 1000 درجة وظيفية المخصصة للمحافظة وبعقد ولمدة 3 سنوات وبراتب مقداره (300 الف دينار شهرياً) و (2140 درجة وظيفية) في مصفى كربلاء وحسب استمارة_التقديم والضوابط المدرجة أدناه:

شروط تقديم استمارة 1000 درجة وظيفية في محافظة كربلاء المقدسة

1 .ان يكون من سكان محافظة كربلاء المقدسة وحسب بطاقة السكن الصادرة عن محافظة كربالء
المقدسة.
2 .ان يكون حاصل على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم.
3 .ان يتعهد بعدم تعيينه سابقا مع اي جهة حكومية.
4 .ان ال يكون محكوم عليه بجنحة او جناية مخلة بالشرف.
5 .ان ال يكون معاقب بعقوبة العزل من الوظيفة.
6 .أن يتعهد بصحة الوثائق التي يقوم بتقديمها.
7 .على المتقدم للوظيفة التأكد من المعلومات قبل انتهاء عملية التقديم االلكتروني لعدم امكانية
اعادة التقديم مجددا.

معايير التقييم

– تتضمن نسبة )10 )%بالتعاقد لمن هم بالدرجة االولى من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين
وشهداء الحشد الشعبي وضحايا االرهاب والعمليات الحربية واالخطاء العسكرية وبموجب النسبة
المقررة في القوانين النافذة الخاصة بالشرائح المذكورة.
– تحدد نسبة )5 )%للتعاقد مع ذوي االحتياجات الخاصة.
– تحدد نسبة )5 )%للتعاقد مع المكونات.
– تعتمد المعايير المدرجة في أدناه لتحديد المرشحين للتعاقد في الوظائف المذكورة:
أ- معدل التخرج: امتياز )25 )درجة ، جيد جدا )20 )درجة، جيد )15 )درجة ، متوسط )10 )درجة ،
مقبول )5 )درجات.
ب- سنة التخرج: تمنح درجة واحدة عن كل سنة تخرج وبما ال يزيد عن )5 )درجات.
ج- الحالة الزوجية:
/ متزوج والزوج غير معين او ارمل او مطلق وله اوالد )10 )درجات.
او ًال
/ متزوج والزوج غير معين وليس له اوالد )5 )درجات.
ثانيًا
/ ان عدم منح غير المتزوج درجات ال يعني استبعاده من المنافسة.

 

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