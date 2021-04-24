رئيس نادي النفط يعلق على وفاة الحارس مصطفى سعدون

المستقلة/- نعى رئيس نادي النفط الرياضي حسين طالب، حارس فريق النفط لكرة القدم مصطفى سعدون، الذي وافته المنية مساء الجمعة.

وتوفي حارس نادي النفط مصطفى سعدون، مساء الجمعة، في بغداد بعد تعرضه لجلطة دماغية.

وقال طالب في بيان رسمي: “بقلوب صابرة محتسبة تلقينا نبأ وفاة ولدنا حارس نادي النفط مصطفى سعدون”.

وأضاف: “بهذه المناسبة الأليمة تتقدم أسرة نادي النفط بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد داعين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس جنانه وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

 

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