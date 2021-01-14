رئيس نادي النجف يتراجع عن قرار الاستقالة

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(المستقلة) قرر رضوان الكندي، رئيس نادي النجف الرياضي، قبول اعتذار الجماهير والعدول عن قرار الاستقالة.

وكان الكندي قد قدم استقالته أمس الأربعاء بسبب هتافات الجماهير خلال تدريبات الفريق.

وقال النادي في بيان رسمي: “ممثلون عن جماهير النجف من رابطة والتراس ومجانين، حضروا إلى منزل رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف الأشرف الرياضي”.

وأضاف: “الجماهير قدمت الاعتذار عما حصل عصر أمس أثناء الوحدة التدريبية وضغط على الكندي للعدول عن الاستقالة والتي قدمها على خلفية هذا الحدث”.

وأتم: “الكندي رحب بهذه الخطوة ولبى طلبهم مؤكدا على الالتزام والاحترام المتبادل بين الجمهور والإدارة”.

 

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