رئيس قناة السويس يكشف موعد استئناف حركة الملاحة بعد تعويم السفينة الجانحة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم تعويم السفينة الجانحة بنسبة 80%، لافتًا إلى أنه تم تعديل مسار السفينة بشكل كبير جدا وتم تحريكها 102 متر، موجهًا رسالة طمأنة للمصريين بخصوص السفينة الجانحة، مؤكدًا أن الأزمة ستنتهى اليوم بالكامل، منوهًا الى تقديم كافة الخدمات اللوجستية بكافة السفن المنتظرة، مثل المياه ومواد غذائية لكافة السفن بالمجان.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على فضائية الاولى، إن ارتفاع المد سيكون ٢ متر فى 11 صباحا بعامل المد والجزر، ومن المتوقع أن يتم تحريك الـ 20% الباقى من السفينة فى هذا التوقيت، مشيرًا إلى أنه اشتركت 15 قاطرة فى تعويم السفينة الجانحة.

وأوضح أن تلك السفن ستتحرك اليوم، مضيفًا أن تضافر جهود القاطرات والكراكات كلها كان لها عامل هام للمساعدة على تعويم السفينة الجانحة.

و قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن العالم كله أدرك قيمة قناة السويس بعد الحادثة، لافتًا إلى أنه سيجري تحريك المراكب العالقة بسرعة نتيجة العطل العارض، مؤكدًا أنه تم تقديم كافة الخدمات اللوجستية لكل السفن المنتظرة، وتقديم مياه ومواد غذائية لكافة السفن بالمجان.

و أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس،أنه سيتم سحب السفينة الجانحة لمنطقة البحيرات لفحصها،لافتًا إلى أن تضافر جهود القاطرات والكراكات ساهم في تعويم السفينة الجانحة.

وأضاف أنه سيتم استئناف حركة الملاحة فى قناة السويس فور الانتهاء من تعويم السفينة الجانحة بالكامل، والذى من المتوقع أن يتم ظهر اليوم نتيجة لعوامل المد والجزر، مشيرًا إلى انه فور الانتهاء من أعمال التحقيقيات سيتم تقديم التعويضات وسنحصل على كل حقوقنا وتعويض عن الأزمة.

وتابع أن غرفة العمليات تشكلت فور حدوث الواقعة وتم توفير كافة السبل والكراكات والقاطرات للعمل فى هذا الموضوع، وتم الاتفاق على الخطة لعمل قوة شد لسحب السفينة، مؤكدًا انه من الصعوبات التى واجهت قناة السويس فى تيسيير السفينة أن المركب عملاقة وتحمل أكثر من 113 ألف حاوية بضائع.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد أمر بتفريغ الحاويات لسحب السفينة الجانحة إذا تطلب الأمر، وبالفعل تم الاتفاق مع السفن وجعل هذا الاقتراح هو الكارت الاخير فى التعامل مع الازمة ولكن قوة الشد وبفضل تضافر الجهود لم نلجأ إليه.