رئيس زين العراق : شركات الاتصالات تدفع اعلى نسبة ضرائب بالمنطقة

زين العراق
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المستقلة /- أتهم الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق للاتصالات، علي الزاهد، سياسيين ممن وصفهم بـ”الفاسدين” بالتغطية على ما تدفعه شركات الاتصال العاملة في العراق من ضرائب كبيرة.

وقال الزاهد في تغريدة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الجمعة : “‏بالتأكيد أن السياسيين الفاسدين منهم لا يريدون أن يوضحوا لكم أن العراق من أعلى الدول في نسب الضرائب على قطاع الاتصالات في المنطقة، إضافة الى دفعنا 19.5% نسبة مشاركة لمجمل وارداتنا للدولة فنحن ندفع 15% ضريبة دخل”.

وأضاف “من السهل جداً استهداف القطاع الخاص الذي لا يمتلك دعما وغطاء سياسي”.

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