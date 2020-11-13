رئيس الوزراء يوجه بصرف رواتب شهري تشرين الاول والثاني يوم الاحد المقبل

المستقلة / -وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بصرف رواتب شهري تشرين الاول والثاني يوم الاحد المقبل.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، في بيان تلقت المستقلة، أن “الكاظمي، وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بالدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت للدوائر المالية والمحاسبين، لغرض تمكن الدوائر التابعة لهم والممولة مركزياً وذاتياً، من إنجاز قوائم صرفيات رواتب الموظفين، لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2020، وإرسالها إلى وزراة المالية يوم الأحد المقبل لطلب التمويل لغرض صرف الرواتب”.