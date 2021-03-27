رئيس الوزراء المصرى يعلق على جنوح السفينة بقناة السويس

المستقلة/-أحمد عبدالله/قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حادث جنوح سفينة بقناة السويس أمر شديد الإستثنائية، مشيرا أن هيئة قناة السويس تعاملت مع القضية بشكل محترف.

وأوضح أن مجرى قناة السويس شديد الدقة والحساسية ومعروف الأماكن.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي المذاع، أن الهيئة من أول لحظة استعانت بالكوادر والمعدات المتاحة لديها، معقبا: تم الاستعانه بخبرات دولية وذلك من أجل النصح والإرشاد للتعامل مع هذه الأزمة

وأشار إلى أن رئيس هيئة قناة السويس سيوضح كافة التفاصيل التي تتم من تعويم الحاملة والتقدم الخاص بالموضوع عن طربق مؤتمر صحفي له.

ووجه الشكر والتقدير لكل الدول والجهات الدولية التي عرضت على مصر إمكانية المساعدة في حل أزمة جنوح السفينة بقناة السويس، مشددا على أن مصر تعمل على عودة الملاحة إلى قناة السويس.