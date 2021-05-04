رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتلقى دعوة رسمية لزيارة الكويت

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي دعوة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، لزيارة دولة الكويت.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي في منشور عبر “فيسبوك” إن “رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، استقبل اليوم الثلاثاء وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد الصباح، والذي يحمل رسالة خطية موجهة إلى رئيس المجلس الرئاسي من سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وجه خلالها الدعوة لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة دولة الكويت الشقيقة”.

وذكر أن “وزير الخارجية نقل تحيات سمو الأمير إلى السيد الرئيس وحرص دولة الكويت على العلاقات الأخوية بين البلدين.. من جانبه ثمن السيد الرئيس العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، مشيدا بدعوة سمو الأمير، ومؤكدا تلبيتها في أقرب وقت ممكن. كما أعرب السيد الرئيس على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

“حالتها حرجة” تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية

اخر الاخبار

دولتان عربيتان تعلنان عن تاريخ إجازة عيد الفطر

اخر الاخبار

السعودية.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 7006 فى المملكة

رياضية

مورينيو يتولى تدريب فريق إيطالي

اخبار العراق

الكاظمي يوافق على طلب استقالة وزير الصحة والبيئة

اخبار العراق

التربية توقف الدوام الحضوري في جميع المدارس

اخبار مصر

وفد مصري يزور المطارات الليبية تمهيدا لعودة الرحلات إلى القاهرة

اخبار مصر

وفد مصري يزور المطارات الليبية تمهيدا لعودة الرحلات إلى القاهرة

اخبار مصر

محكمة مصرية ترفض طعن الشركة المالكة للسفينة “إيفر غيفن”

اخبار العراق

قبل عيد الفطر.. الكاظمي يفاجئ الشعب العراقي في قرار صادم

اخبار العراق

القانون العراقي يلزم الرجل بتوفير سكن لطليقته لمدة ثلاث سنوات

اخر الاخبار

سد النهضة.. إثيوبيا تشن هجوما على السودان وتعلن موقفها بخصوص الوساطة الإفريقية

اخبار مصر

عبير موسي تدخل البرلمان التونسي بسترة واقية من الرصاص.. فيديو

اخبار العراق

إنارة موقع الحضر الاثري

اخر الاخبار

اتحاد الصحفيين العرب: الصحافة العربية في مراحل الاختناق

اخبار العراق

قاضي تحقيق : العنصر النسائي يدخل في المتاجرة بالمخدرات

اخبار العراق

علاوي يحذر من العودة الى التوترات الطائفية بسبب الانتخابات