رئيس الديوانية يتغزل في هذا النادي

رئيس الديوانية يتغزل في هذا النادي

(المستقلة) اعترف العنكوشي، رئيس نادي الديوانية، بميله لتشجيع لنادي الزوراء، أحد الفرق الكبيرة في تاريخ كرة القدم العراقية.

وظهر العنكوشي في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال فيه: “الزوراء أكبر ناد في العراق، واللي ما يحبهم مو رياضي”.

جدير بالذكر أن نادي الديوانية تأسس عام 1965، أي قبل الزوراء بـ4 سنوات، إلا أن الأخير حقق نجاحات أكبر.

الزوراء هو أكثر ناد حقق لقب الدوري العراقي الممتاز (14 مرة)، بجانب 16 لقبا في كأس العراق، والسوبر العراقي 4 مرات.

وعلى المستوى القاري حصل الزوراء على وصافة كأس أبطال الكؤوس الآسيوية عام 2000، بجانب المركز الرابع في بطولة آسيا للأندية (دوري الأبطال) عام 1997.