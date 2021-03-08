رئيس الجمهورية : زيارة البابا تمثل رسالة تضامن إنسانية كبيرة مع العراق

المستقلة /- علق رئيس الجمهورية برهم صالح، بشأن زيارة بابا الفاتيكان عقب مغادرته أراضي العراق.

وقال صالح في تدوينة تابعتها المستقلة اليوم الاثنين، “ودعّنا قداسة البابا فرنسيس، بعد أن حل ضيفاً عزيزاً لثلاثة أيام مضيئة في بغداد والنجف وأور ونينوى وأربيل، تُمثل رسالة تضامن إنسانية كبيرة مع بلدنا الذي انهكته عقود من العنف والنزاعات”.

وأضاف، “ألقى حضوره المطمئن لمسة سلام ومحبة، وستبقى خالدة في قلوب كل اطياف الشعب، التّواقون للأمن والسلام”.

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