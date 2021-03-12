رئيس البرلمان العربي: قرار البرلمان الأوروبي بخصوص يمثل تجاوزاً غير مقبول

المستقلة/-احمد عبدالله/ أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن استنكاره الشديد ورفضه التام للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مؤكداً أنه يمثل تجاوزاً غير مقبول وتدخلاً سافراً في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، وهو ما يتناقض مع أصول وقواعد العمل البرلماني وكافة القوانين والأعراف الدولية.

وتساءل رئيس البرلمان العربي عن المسوغات التي تعطي الحق للبرلمان الأوروبي لأن يقيم حالة حقوق الإنسان في دول ومجتمعات أخرى غير أوروبية، فضلاً عن اعتماده على مصادر مشبوهة ومغرضة تكن العداء والكره لمملكة البحرين ولأمن واستقرار الدول العربية وتسعى إلى تشويه صورتها الخارجية ونشر الفتنة والفوضى والتخريب بها، محملا البرلمان الأوروبي المسئولية الكاملة لانسياقه الأعمى وراء هذه المصادر دون التحقق مما تبثه من اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن مثل هذه القرارات ليس لها أي قيمة قانونية أو سياسية، فضلاً عن أنها تمثل افتئاتاً وتجنياً غير مبرر على التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأساسية، والتي هي محل إشادة وتقدير من جانب العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، مشدداً على أنه كان الأولى بالنسبة للبرلمان الأوروبي في حال وجود بعض التساؤلات لديه بشأن قضايا محددة، أن يتواصل مباشرة مع المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية المعنية، احتراماً لأسس ومبادئ الشراكة العربية الأوروبية.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أنه في الوقت الذي تحترم فيه الدول العربية خصوصية المجتمعات الأوروبية ولا تتدخل في شئونها الداخلية، فإن البرلمان الأوروبي مطالب بأن يكون على قدر المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، مطالباً إياه بالمراجعة الفورية لمواقفه، والتوقف التام عن تسييس قضايا حقوق الإنسان.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

تحذير عاجل للصيادين للمصريين من اختراق مياه إريتريا

اخبار مصر

مصر.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت

اخر الاخبار

عاصفة رملية حمراء تضرب السعودية وتتجه إلى هذه البلد … فيديو

اخر الاخبار

البحرين ترد علي انتقادات البرلمان الأوروبي لحقوق الانسان بالمملكة

اخر الاخبار

السجن 212 عاما لـ مصري قتل ابنيه للاستيلاء على مبلغ التأمين في أمريكا

اخبار مصر

مصر تنفي تنفيذ المشروع القومي لتطوير القري دون تحقيق احتياجات قاطنيها

اخبار العراق

فيديو : شرح آلية التسجيل في التطبيق الإلكتروني الخاص بلقاحات كورونا

اخبار العراق

فيديو : شرح آلية التسجيل في التطبيق الإلكتروني الخاص بلقاحات كورونا

اخر الاخبار

رئيس البرلمان العربي: قرار البرلمان الأوروبي بخصوص يمثل تجاوزاً غير مقبول

اخر الاخبار

كويتية تسكب الشاي الساخن على زوجها ونجله “يتفنن” بضربه بعدها

اخر الاخبار

وفاة الحاجة زينب التى تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر

اخر الاخبار

دبى… أردني يذبح عشيقته الأوكرانية ويعتذر بطريقة مثيرة

اخر الاخبار

مشتركة ذا فويس كيدز العراقية تثير الجدل بعيدها الـ16 – صور

رياضية

بحثا عن العدالة.. ابنتا مارادونا تشاركان في مظاهرة بسبب وفاته

اخر الاخبار

بعد تسجيل حصيلة قياسية .. توجيه حكومي صارم للمواطنين في الأردن

اخر الاخبار

ضغط الدم.. 7 أطعمة للتغلب على القاتل الصامت

رياضية

كومان يطلب من برشلونة ضم هذا اللاعب