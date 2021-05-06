مسؤل بمعهد الفلك: الصاروخ الصينى سيمر على مصر فى هذا الموعد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قالت الدكتورة رشا غنيم، أستاذ مساعد ديناميكا فضاء ورئيس قسم أبحاث الفضاء بمعهد الفلك، إن الصاروخ الصينى Long March 5B (CZ- 5B) يمر على مصر بصفة دورية، موضحة أنه يدور حول العالم كله فى ساعة ونصف، حوالى 89 دقيقة بالظبط.

وأوضحت أستاذ مساعد ديناميكا فضاء ورئيس قسم أبحاث الفضاء بمعهد الفلك، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الصاروخ مر على مصر مرتين وسيمر مرة ثالثة ليلا ولكنه لازال بعيدا.

وأشارت إلى أنه احتمال أن يدخل الغلاف الجوى مساء يوم 8 مايو بعد غدا يدخل الغلاف الجوى ولكن موعد وموقع سقوطه لا أحد يعلمه حتى الآن ولا نستطيع التنبؤ بأى شئ عن ذلك إلا بعد دخوله الغلاف الجوى .

وأوضحت أستاذ مساعد ديناميكا فضاء ورئيس قسم أبحاث الفضاء بمعهد الفلك، أنه مازال موجود فى مداره ، ويتم عمل حسابات أول بأول بصفة لحظية من قبل مجموعة كبيرة من معهد الفلك تعمل على هذا الموضوع بشكل لحظى.

وأشارت إلى أن الصاروخ مر اليوم مرتين وسيمر مساء اليوم على مصر وذلك طبقا لاحداثيات عامة سيمر على مصر الساعة 11:03 مساء اليوم وينتهى مروره على مصر 11:08 مساء حيث يستغرق مروره 5 دقائق.

وقالت إن سرعته 128 ألف كم فى الساعة وأن هناك تواصل مع الجانب الصينى لتبادل أى بيانات هامة حول هذا الصاروخ.

وطمأنت بأن الأرض أغلبها مياه واحتمالية سقوطه فوق منطقة مأهولة بالسكان ضعيفة جدا واحتمالية كبيرة أن يسقط فى أحد المحيطات، مؤكدة أنه لا يمكن التنبؤ بمكان سقوطه إلا بعد دخوله الغلاف الجوى ويكون ذلك قبلها بساعات لا تتعدى 9 ساعات.