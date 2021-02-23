ذي قار: اتهامات لمكافحة الشغب بقتل المتظاهرين

المستقلة /- اتهم متظاهرون في محافظة ذي قار جنوبي العراق قوات مكافحة الشغب باستهداف المتظاهرين بالرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة آخرين مساء أمس الاثنين.

وقال الناشط في تظاهرات الناصرية حسين الغرابي  إن قوات مكافحة الشغب استخدمت الرصاص الحي لتفريق المحتجين أمام مبنى الحكومة المحلية في ذي قار، وبين أن ذلك الاستهداف يمثل استمرارا لسلسلة الاستهدافات المتكررة ضد المحتجين في المحافظة.

وأضاف: أن الجهات الأمنية التي تستهدف الناشطين والمتظاهرين أصبحت بمأمن من العقوبة ولذلك هي تواصل استهداف التظاهرات بالرصاص الحي، مبينا أنه لغاية اليوم لم يتم محاسبة جميل الشمري المتورط بارتكاب مجزرة الناصرية نهاية العام 2019.

وشدد الغرابي على مواصلة المتظاهرين للتصعيد السلمي لغاية ابعاد الحكومة المحلية الحالية واختيار حكومة جديدة بعيدة عن المحاصصة الحزبية التي تسعى اليها الكتل السياسية اليوم.

 

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