دينا فؤاد تتصدر تريند “تويتر” بسبب مشهد في “جمال الحريم”

المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت الفنانة المصرية دينا فؤاد ، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر،بعد عرض الحلقة 27 من مسلسل الرعب والتشويق ” جمال الحريم”، ويأتى ذلك بعد تألقها فى العمل، وإشادة الجمهور بتميزها فى أداء شخصية “حنان” والتى تحمل كثيرا من التحولات الدرامية داخل المسلسل، حيث تظهر فى سياق الأحداث بدور صعب ومركب.

وشهدت الحلقة الـ27 من المسلسل ، مشهد تصدر حديث الجمهور حيث حدث شجارًا بين “حنان” التي تجسد دورها دينا فؤاد وزوجها ماجد بعد أن عاد إلى منزله ليجد حنان تستضيف زبونة جديدة تشكو لها أن زوجها سوف يتزوج عليها لعدم إنجابها، وأكدت لها حنان أنها سوف تنجب طفلين فطرد الزوج هذه الزبونة وتشاجر مع حنان وقال لها: “مابقيتش طايق العيشة دي، هتعملي إيه إنتِ وعفاريتك وأعلى ما في خيلك اركبيه”.

وردت عليه حنان بمنتهى الحزم، قائلةً “اللي أنا فيه دا أنت هتعيشه مش هتسمعه”، وأمسكت ماجد بيديها بقوة ونظرت له فترك يدها، كما أشارت الحلقة إلى أن الحالة النفسية لابنها كريم أصبحت أسوء حيث أصبح يرى أشياء غير طبيعية ولا يقوم بتهدئته إلا حضور والده إلى المنزل كما طلب منه ألا يتأخر لأنه يشعر بالخوف الدائم خاصة وأنه يتجسس على أعمال والدته “حنان” مع الزبائن.

ويحقق مسلسل “جمال الحريم” نسب مشاهدة عالية كما يتصدر تريند “جوجل” عقب إنهاء كل حلقة، وأيضًا سبق وتصدر المسلسل تريند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك في بطولته إلى جانب دينا فؤاد نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور وخالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، وأشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساءً، والثالثة صباحا، والثانية عشرة والنصف ظهرًا، كما يذاع على قناة دى إم سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحًا، والرابعة إلا ربع عصرًا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرًا.