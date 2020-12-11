“ديزني” يتعاقد مع عائلة كارداشيان لتقديم برنامج جديد

المستقلة/ منى شعلان/ بعد مرور 3 أشهر على إعلان نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ، إنهاء عرض برنامج “Keeping up with The Kardashians”، الذي استمر 14 عاما ، تعود من جديد كيم كارداشيان وعائلتها ، إلى الشاشة من خلال شركة ديزني.

و أعلنت منصة البث المباشر “هولو” المملوكة لشركة ديزني، عن توقيعها الصفقة مع كيم كارداشيان وشقيقاتها، كورتني وكلوي، وأخواتهن غير الشقيقات، كايلي وكيندل، ووالدهن كريس جينر، بحسب وكالة “رويترز”.

وعن مضمون ذلك المحتوى الجديد، لم تفصح “هولو” ما إذا كانت كارداشيان وشقيقاتها، اللاتي لديهن عشرات الملايين من المتابعين على مواقع “إنستغرام” و”تويتر”، سيظهرن على الشاشة في المحتوى الجديد، كما لم تكشف عن تفاصيل البرامج التي سيقمن بإنشائها، بموجب الاتفاق المستمر معهن لسنوات.

وأوضحت ، إنه بموجب الاتفاق ستقدم نساء عائلة كارداشيان محتوى جديدا سيبث في الولايات المتحدة، وفي دول عدة في الخارج، من خلال “شبكة ستار”، ووفق ما ذكرت وكالة رويترز، فأنه من المتوقع أن يكون العرض الأول للمحتوى في نهاية عام 2021.