ديانا كرزون تعليقاً على بيان الديوان الملكي: هذا هو البيت الهاشمي الأصيل

ديانا كرزون تعليقاً على بيان الديوان الملكي: هذا هو البيت الهاشمي الأصيل

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة ​الأردنية ​ ديانا كرزون ​ دعمها الكامل للملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي خاصةً بعد إحباط محاولة إنقلاب ضد المملكة شارك فيها الأمير حمزة، وتم القبض على ما لا يقل عن 16 مشتبها بهم، ووجهت لهم السلطات الأردنية اتهامات بالتحريض والتآمر مع جهات خارجية.

من جانبها نشرت كرزون عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، صورة من البيان الذي صدر من الديوان الملكي الهاشمي اليوم، وعلقت قائلة:”اللهم لك الحمد والشكر، هذا هو البيت الهاشمي الأصيل المتماسك”.

وأضافت: “هاشميّونَ.. والهوى هاشميٌّ.. يَرْتَوي من معينهِ كُلُّ صادِ.. خَصَّهُمْ خالِقٌ السَّماواتِ والأَرْض.. بتاجِ الهُدى، وتاجِ الرَّشادِ وَهُم.. القَادرون: خَيْلاً، ونَخْلاً.. والمُجَلَّونَ: في الرُّبى، والوهادِ..”.

وأصدر الديوان الملكي الأردني بيانا قال إن الأمير حمزة بن الحسين وقع عليه يؤكد فيه أنه يضع نفسه بين يدي العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مشددا على التزامه بالدستور الأردني.

وكشف الديوان الملكي أن الأمير الحسن بن طلال، الذي أوكل إليه الملك التعامل مع موضوع الأمير حمزة، اجتمع في منزله بالأمير حمزة، بحضور الأمير هاشم بن الحسين (شقيق الأمير حمزة) والأميرين طلال بن محمد وغازي بن محمد وراشد بن الحسن، الإثنين، حيث وقع ولي العهد السابق على البيان المذكور.

وجاء نص البيان كالتالي:”كرس الهاشميون عبر تاريخهم المجيد نهج حكم أساسه العدل والرحمة والتراحم، وهدفه خدمة الأمة ورسالتها وثوابتها. فلم يكن الهاشميون يوما إلا أصحاب رسالة، وبناة نهضة، نذروا أنفسهم لخدمة الوطن وشعبه.

وتابع البيان:” ويحمل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اليوم الأمانة، ماضيا على نهج الآباء والأجداد، معززا بنيان وطن عزيز محكوم بدستوره وقوانينه، محصن بوعي شعبه وتماسكه، ومنيع بمؤسساته الوطنية الراسخة، وهو ما مكن الأردن من مواجهة كل الأخطار والتحديات والانتصار عليها بعون الله ورعايته.

وأضاف:” ولا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعا خلف جلالة الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني، التزاما بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن حفظه الله.

واختتم :”وفي ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفي إرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا”.