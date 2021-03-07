ديانا كرزون تعلن وفاة جدتها.. والعزاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون عن وفاة جدتها، صباح اليوم الأحد، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وكتبت ديانا “بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم”.

وتابعت “إنا لله وإنا اليه راجعون، ببالغ من الحزن والاسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي ليلا فارس تمر آغا، صباح هذا اليوم الاحد

7 مارس، تقبل التعازي على الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي”.

وفي وقت سابق، شاركت النجمة ديانا كرزون، في مناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الاستقلال في الأردن، ونشرت صورها على حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام ”، وهي ترتدي ملابس عسكرية وفي يدها العلم الأردني للتعبير عن سعادتها بذكرى عيد الاستقلال وعلقت قائلة: “ونعشق ترابك سهلك والوادي بحرك والصحراء شمالك وجنوب”.

وكانت قد انضمت المطربة الأردنية ديانا كرزون، إلى الحملة التي أطلقتها وزارة الثقافة الأردنية “عَلَمُنا عَالٍ”، التي تهدف إلى رفع الأعلام الأردنية فوق كل البيوت والمباني، احتفاءً بالذكرى الـ74 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

جدير بالذكر، أن الفنانة ديانا كرزون أطلقت أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “الدنيا بتضحك” من كلمات الشاعر عمر سارى، ومن ألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى.