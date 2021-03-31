دولة القانون : امريكا لا ترغب بأجراء الانتخابات المبكرة في العراق

دولة القانون : امريكا لا ترغب بأجراء الانتخابات المبكرة في العراق

المستقلة /- أكد رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عدنان الاسدي، عن عدم رغبة الولايات المتحدة الأميركية باجراء الانتخابات النيابية المبكرة في العراق، فيما افصح عن تداول معلومات بشأن مخطط انقلابي.

وقال الاسدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “القوى الخارجية المؤثرة في العراق لا تريد اجراء الانتخابات النيابية المبكرة في العراق”، مؤكدا أن “المقصود بتلك القوى هي الولايات المتحدة الأميركية”.

وأضاف الاسدي، أن “ائتلاف دولة القانون ماض نحو اجراء الانتخابات النيابية المبكرة”.

ورأى الأسدي وهو عضو لجنة الامن والدفاع النيابية أن “ العراق بحاجة الى القيام بعمليات صولة فرسان جديدة في جميع المحافظات من اجل استعادة الامن والاستقرار”.

من جانب آخر كشف الاسدي عن “وصول معلومات الى السياسيين تفيد بوجود مخطط انقلابي داخل الجيش العراقي”، مؤكدا أن “تلك المعلومات تبين انها غير دقيقة لاحقا”.