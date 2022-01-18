دولة القانون : إعادة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق هو مطلب أساسي

المستقلة /- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن القدري الشمري، الثلاثاء، ان إعادة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق هو مطلب أساسي، مشيرا إلى أن قوى الإطار التنسيقي ستعمل على إعادته وباسرع وقت ممكن.

وقال الشمري في تصريح صحفي تابعته المستقلة إن “مجلس النواب الحالي قادر على إرجاع سعر صرف الدولار إلى سعره السابق هو مطلب شعبي بالدرجة الأولى”، مبينا أن “سعر الصرف أضر بشريحة كبيرة من أبناء الشعب ولا يمكن أن يستمر فترة أطول”.

وأضاف ان “الإطار سيعمل من اجل الضغط على لجهات المختصة من اجل إعادته الى سعره السابق”، مبينا ان “من أولوياتنا كنواب العمل على إعادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خدمتا لأبناء شعبنا”.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي أكد في تصريح سابق، أن ائتلافه والنواب الآخرين ضمن نفس التوجه لن يسمحوا بتمرير الموازنة للعام الجاري الا بعد إجراء تخفيض لسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

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