دور النشر الأردنية تنتظر المشاركة بمعرض بغداد الدولي للكتاب

المستقلة/-حامد شهاب/..دعت شركات ودور نشر أردنية ، وبخاصة دار أمجد للنشر والتوزيع والطباعة ، شركة المعارض العراقية التابعة لوزارة التجارة ، للإسراع في تجهيزها بفيز الدخول والموافقات الاصولية التي تأخرت هذا العام، للمشاركة بمعرض بغداد الدولي للكتاب الذي سيقام للفترة من 10 الى 22 حزيران الجاري على أرض معرض بغداد الدولي وتحت شعار (الكتاب-وطن)، مشيرة الى ان التأخير في إجراءات دعوتها وتهيئة مستلزمات دخولها الاراضي العراقية، يثنيها عن المشاركة وحجز الأماكن المخصصة لها بمعرض الكتاب الدولي.

وكانت وزارة التجارة قد أشارت الى آخر تحضيراتها وإجراءاتها لإفتتاح معرض بغداد الدولي للكتاب، خلال شهر حزيران الجاري.

وقال مدير عام شركة المعارض العراقية التابعة لوزارة التجارة، سرمد طه سعيد، إن معرض بغداد الدولي للكتاب تنظمه شركة صدى العارف بالتعاون مع اتحاد الناشرين العراقيين..

وأضاف، أنه في ظل الاستعدادات لافتتاح معرض بغداد للكتاب بعد انقطاع تنظيم المعارض لأكثر من سنة بسبب انتشار جائحة كورونا، باشر القسم الفني بشركة المعارض بتهيئة القاعات والحدائق والنافورات لافتتاح معرض الكتاب، من خلال تهيئة وصيانة منظومات الكهرباء والتبريد وتهيئة المجمعات الصحية والمرافق الخدمية الأخرى.

وأوضح أنه في اطار تطبيق تعليمات خلية الأزمة للحد من انتشار فيروس كورونا قامت الشركة بتهيئة أبواب التعفير للزائرين، كما سيتم نصب منظومات تعقيم وتعفير هي الأحدث على مستوى العالم بالقاعات المعرضية.

ولفت مدير عام شركة المعارض، إلى أن معرض بغداد الدولي للكتاب، سيشهد مشاركة أكثر من (220) دار نشر محلية وعربية وأجنبية تم توزيعها على أربع قاعات هي (3 ، 4 ، 5 ، 7).

ويعد المعرض فرصة مهمة للكثير من الجامعات والمعاهد ومؤسسات الثقافة والوعي الجماهيري، ودور النشر العراقية التواقة الى الحصول على آخر مقتنيات الكتب المعرفية والعلمية والتاريخية والاعلامية والأدبية والفنية العربية المعاصرة، لتكون النخب الثقافية بمختلف صنوفها قادرة على اقتنائها والحصول عليها، بما يضع وزارة التجارة والجهات المنظمة الى بذل الجهود لاخراجه بالشكل المميز وتسهيل مشاركة دور النشر العربية والعالمية.