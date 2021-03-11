دوري ابطال اوربا..الصحف الرياضية تهتم بخسارة برشلونة وفوز ليفربول

المستقلتة /- شكل تأهل باريس سان جيرمان على حساب برشلونة وليفربول على حساب لايبزيغ لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفوز أتلتيكو مدريد بلقائه المؤجل في الدوري الإسباني، ليرفع الفارق في الصدارة إلى 6 نقاط، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بلقاءات ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي ورغبة رافائيل فاران بالرحيل ومصير ماركو أسينسيو في ريال مدريد وإعادة بناء يوفنتوس بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بلباو 2-1 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني وتعزيز الفارق في الصدارة عن مطارديه برشلونة وريال مدريد وكتبت :“ +6 و+8 ”.

كما تحدثت عن إقصاء برشلونة من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بعد فشله في تعويض خسارته ذهابا أمام باريس سان جيرمان 4-1 واكتفائه بالتعادل 1-1 في الإياب وكتبت :“ كيلور نافاس يوقف برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الأندية الإسبانية غرناطة وفياريال في الدوري الأوروبي ومهاجم ريال مدريد ماركو أسينسيو وكتبت :“ أسينسيو في مفترق الطرق ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام باريس سان جيرمان 1-1 في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وخروجه من المسابقة وكتبت :“ بشرف “ وأيضا عن رغبة الفريق في التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو وكتبت :“ برشلونة يتفاوض مع سيرجيو أغويرو“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد المتصدر على أتلتيك بلباو 2-1 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني وكتبت :“ أتلتيكو مدريد لا يخطئ في ملعبه ويرفع الفارق إلى 6 نقاط“.

الصحيفة اهتمت بكلاسيكو كرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا وتأهل برشلونة للسيدات لربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على خروج برشلونة من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بعد تعادله إيابا أمام باريس سان جيرمان 1-1 وكتبت :“ بشرف“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على أتلتيك بلباو 2-1 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني وكتبت :“ أتلتيكو مدريد يحقق ريمونتادا ويرفع الفارق إلى 6 نقاط“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الأندية الإسبانية غرناطة وفياريال في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي وكلاسيكو كرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

آس

ركزت الصحيفة على خروج برشلونة من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بعد تعادله إيابا 1-1 أمام باريس سان جيرمان وكتبت :“ الفخر لا يكفي ”.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على أتلتيك بلباو 2-1 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني وتعزيز صدارته بفارق 6 نقاط عن برشلونة وكتبت :“ متصدر أكثر ”.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد ومستقبل مدافعه الفرنسي رافائيل فاران وكتبت :“ فاران يريد الرحيل في الصيف القادم ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تأهل ليفربول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما جدد فوزه على لايبزيغ الألماني 2-0 في إياب دور الـ 16 وكتبت :“ ريد بول تعطيك انتصارات “ و “ أخيرا فوز في الديار ”.

كما تحدثت عن خروج برشلونة أمام باريس سان جيرمان من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بعد التعادل إيابا 1-1 وكتبت :“ إنه ليونيل ميسي في برشلونة والضربة القاضية ”.

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي على ساوثهامبتون 5-2 في لقاء مقدم برسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل باريس سان جيرمان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تجاوزه برشلونة في دور الـ 16 وتعادله إيابا 1-1 بفضل تألق الحارس كيلور نافاس وكتبت :“ ميسي هو نافاس ”.

كما اهتمت بالصراع داخل أولمبيك مارسيليا بعد قدوم المدرب الجديد الأرجنتيني خورخي سامباولي وكتبت :“ سامباولي يروض جنيزيو ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس بعد الخروج من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ إعادة بناء يوفنتوس ، أنييلي : بيرلو سيبقى ”.

كما اهتمت بميلان ودور الإيفواري فرانك كيسي في الفريق وكتبت :“ كيسي القائد هو آنت ”.