دوري ابطال اوربا..الصحف الرياضية تهتم بخسارة برشلونة وفوز ليفربول

المستقلتة /- شكل تأهل باريس سان جيرمان على حساب برشلونة وليفربول على حساب لايبزيغ لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفوز أتلتيكو مدريد بلقائه المؤجل في الدوري الإسباني، ليرفع الفارق في الصدارة إلى 6 نقاط، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بلقاءات ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي ورغبة رافائيل فاران بالرحيل ومصير ماركو أسينسيو في ريال مدريد وإعادة بناء يوفنتوس بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بلباو 2-1 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني وتعزيز الفارق في الصدارة عن مطارديه برشلونة وريال مدريد وكتبت :“ +6 و+8 ”.

كما تحدثت عن إقصاء برشلونة من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بعد فشله في تعويض خسارته ذهابا أمام باريس سان جيرمان 4-1 واكتفائه بالتعادل 1-1 في الإياب وكتبت :“ كيلور نافاس يوقف برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الأندية الإسبانية غرناطة وفياريال في الدوري الأوروبي ومهاجم ريال مدريد ماركو أسينسيو وكتبت :“ أسينسيو في مفترق الطرق ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام باريس سان جيرمان 1-1 في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وخروجه من المسابقة وكتبت :“ بشرف “ وأيضا عن رغبة الفريق في التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو وكتبت :“ برشلونة يتفاوض مع سيرجيو أغويرو“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد المتصدر على أتلتيك بلباو 2-1 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني وكتبت :“ أتلتيكو مدريد لا يخطئ في ملعبه ويرفع الفارق إلى 6 نقاط“.

الصحيفة اهتمت بكلاسيكو كرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا وتأهل برشلونة للسيدات لربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على خروج برشلونة من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بعد تعادله إيابا أمام باريس سان جيرمان 1-1 وكتبت :“ بشرف“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على أتلتيك بلباو 2-1 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني وكتبت :“ أتلتيكو مدريد يحقق ريمونتادا ويرفع الفارق إلى 6 نقاط“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الأندية الإسبانية غرناطة وفياريال في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي وكلاسيكو كرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

آس

ركزت الصحيفة على خروج برشلونة من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بعد تعادله إيابا 1-1 أمام باريس سان جيرمان وكتبت :“ الفخر لا يكفي ”.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على أتلتيك بلباو 2-1 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني وتعزيز صدارته بفارق 6 نقاط عن برشلونة وكتبت :“ متصدر أكثر ”.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد ومستقبل مدافعه الفرنسي رافائيل فاران وكتبت :“ فاران يريد الرحيل في الصيف القادم ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تأهل ليفربول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما جدد فوزه على لايبزيغ الألماني 2-0 في إياب دور الـ 16 وكتبت :“ ريد بول تعطيك انتصارات “ و “ أخيرا فوز في الديار ”.

كما تحدثت عن خروج برشلونة أمام باريس سان جيرمان من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بعد التعادل إيابا 1-1 وكتبت :“ إنه ليونيل ميسي في برشلونة والضربة القاضية ”.

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي على ساوثهامبتون 5-2 في لقاء مقدم برسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل باريس سان جيرمان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تجاوزه برشلونة في دور الـ 16 وتعادله إيابا 1-1 بفضل تألق الحارس كيلور نافاس وكتبت :“ ميسي هو نافاس ”.

كما اهتمت بالصراع داخل أولمبيك مارسيليا بعد قدوم المدرب الجديد الأرجنتيني خورخي سامباولي وكتبت :“ سامباولي يروض جنيزيو ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس بعد الخروج من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ إعادة بناء يوفنتوس ، أنييلي : بيرلو سيبقى ”.

كما اهتمت بميلان ودور الإيفواري فرانك كيسي في الفريق وكتبت :“ كيسي القائد هو آنت ”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار السعودية

الصحة السعودية توجه نصائح للوقاية من أضرار الغبار

اخر الاخبار

اتهام شخصيات “عراقية وبريطانية” تحاول سرقة أربعة مليارات دولار في البصرة

اخر الاخبار

صحيفة : بشكل سريع ..الامارات واسرائيل تعززان العلاقات في 3 مسارات

اخر الاخبار

لاول مرة ..امريكا تفرض عقوبات على شركات تابعة لـ داعش في أفريقيا

اخبار السعودية

صحيفة : بينما يسعى بايدن للسلام ..الحوثيون يصعدون هجماتهم على السعودية

اخر الاخبار

بموصفات عالية..شاومي الصينية تكشف عن هاتفها الجديد Mi 10S

اخر الاخبار

الاتحاد الآسيوي يحدد موعد واماكن انطلاق دوري ابطال اسيا 2021

اخر الاخبار

الاتحاد الآسيوي يحدد موعد واماكن انطلاق دوري ابطال اسيا 2021

اخر الاخبار

دوري ابطال اوربا..الصحف الرياضية تهتم بخسارة برشلونة وفوز ليفربول

اخر الاخبار

واتساب تتطلق خدمة المكالمات الصوتية والفيديو من سطح المكتب

اخر الاخبار

بفضل ثرائها بالمغذيات.. تعرف على اهم فوائد المكسرات المجففة

اخر الاخبار

بعد تراجع مخزونات الوقود الأمريكي.. اسعار النفط تعاود الارتفاع الخميس

اخبار العراق

خام البصرة الخفيف يسجل ارتفاعا بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط العالمية

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب الى اعلى مستوى خلال اسبوع

اخبار العراق

العراق ..الدفاع المدني يستنفر ملاكاته للتعامل مع المنخفض القادم للبلاد

اخبار العراق

مئوية الدولة العراقية.. وزارة الثقافة تقدم مقترحات للاحتفال بالمناسبة

اخبار العراق

العراق ..عشاق كرة القدم يترقبون مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والجوية