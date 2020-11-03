دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يصعق إنتر بثلاثية

(المستقلة) – حقق ريال مدريد فوزا صعبا على ضيفه إنتر ميلان بنتيجة 3-2، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز كريم بنزيما، سيرجيو راموس ورودريجو أهداف الريال في الدقائق 25 و33 و80 على الترتيب، وسجل لاوتارو مارتينيز وإيفان بيريسيتش أهداف الإنتر في الدقيقتين 35 و68.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الثالث في جدول الترتيب بالتساوي مع شاختار الوصيف، بينما تجمد رصيد إنتر عند نقطتين في المركز الأخير بالمجموعة الثانية.

يذكر أن هذا هو أول فوز لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد خسارته أمام شاختار 2-3 في الجولة الأولى، وتعادله 2-2 مع بروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الثانية.