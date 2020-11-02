دعوة رسمية من نواف الصباح لبرهم صالح لزيارة الكويت

المستقلة /-تسلّم رئيس الجمهورية برهم صالح، دعوة رسمية من الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح لزيارة الكويت.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، اسقبل اليوم الاثنين 2 تشرين الثاني 2020 في قصر السلام ببغداد، السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان، وفي مستهل اللقاء نقل السفير تحيات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الى رئيس الجمهورية، ورسالة خطية من الأمير تضمّنت دعوة رسمية لزيارة الكويت، كما حمّل الرئيس، السفيرَ سالم الزمانان تحياته الى اخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح”.

واضاف البيان، “واستعرض اللقاء عمق العلاقات الأخوية العميقة بين العراق والكويت، والعمل على تعزيزها نحو مزيدٍ من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، ويرّسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة”.

وتابع، “وقبِل الرئيس، الدعوة من الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح لزيارة الكويت، وتلبيتها في وقت يُتفق عليه قريبا”.

واعرب السفير وفقا للبيان، “عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية”، مؤكداً “حرص بلاده على تطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المثمر مع العراق”.