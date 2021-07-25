درة بعد الإطاحة بالإخوان: “تحيا تونس”

المستقلة/- منى شعلان/ علقت الفنانة التونسية درة زروق، على قرار الرئيس قيس سعيد بإطاحة الإخوان من الحكم، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

ونشرت درة زروق، علم تونس عبر خاصية الاستوري بموقع إنستغرام وعلقت عليه: “تحيا تونس”.

وانطلق ألاف التوانسة إلي الشوارع والميادين التونسية للاحتفال بقرارات الرئيس قيس سعيد وخاصة في ميدان الحبيب بورقيبة الذي يعد أكبر ميادين تونس.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي عقب اجتماع طارئ عقده مع القيادات الأمنية والعسكرية على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد ضد الأوضاع السياسية وضد حركة النهضة الإخوانية، حيث أعلن تجميد سلطات البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقال قيس سعيد: “قراراتي في إطار القانون وليست خروجا عن الدستور أو الشرعية، وقد قررت تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة أعين رئيسها بنفسي”.

وأضاف الرئيس التونسي: “الشعب يواصل ثورته في ظل الشرعية، والكل سواء أمام القانون. وهناك إجراءات أخرى سنتخذها تباعا وفقا لتطور الأوضاع”.

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