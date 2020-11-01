دراسة: 3 عقاقير موجودة قد تساعد في علاج كورونا علماء يحاولون إيجاد علاجات بديلة لوقف الوفيات بسبب كورونا

المستقلة/- ساره سرحان / حدد فريق من الباحثين ثلاثة عقاقير قد تكون فعالة في علاج كورونا. وجدها العلماء فعالة في علاج فيروس كورونا في مراحله المبكرة.

البحث، المنشور في مجلة ACS Pharmacology & Translational Science، مفيد في مساعدة الباحثين على تحديد المرشحين للعلاج للتجارب السريرية.

كان لـ SARS-CoV-2 والمرض المرتبط به كورونا، تأثير سلبي على الاقتصادات العالمية، والثقافة، وحياة الناس اليومية، وقبل كل شيء، على صحة الناس.

حتى الآن، تم تسجيل أكثر من 1150.000 حالة وفاة بسبب الكورونا. هناك أيضًا الآثار الصحية السلبية طويلة المدى التي يمكن أن تحدثها على الأشخاص الذين يتعافون من المرض الأولي.

وبسبب فتك كورونا، وحقيقة أن المرض شديد العدوى، يسارع العلماء لتطوير لقاح. ومع ذلك، فإن إنتاج لقاحات آمنة وفعالة يستغرق أيضًا وقتًا طويلا.

ووفقًا لتقرير منشور في The Lancet، فقد يستغرق تطوير اللقاحات 10 سنوات. حتى مع تسريع الخبراء للبحث بشكل كبير بسبب إلحاح الوباء العالمي، فإن اللقاح الأولي قد يستغرق أكثر من 18 شهرًا لتطويره وتصنيعه وتوزيعه على الناس في جميع أنحاء العالم.

ونتيجة لذلك، كان العلماء يبحثون عن اللقاحات والعلاجات المحتملة التي قد تقلل في النهاية من عدد الوفيات.

يتضمن هذا عادةً إعادة استخدام الأدوية المتوفرة سابقًا والتي قد تكون فعالة أيضًا في علاج كورونا المستحدث. وحتى الآن، الدواء الوحيد المعاد استخدامه الذي أظهر علامات على فعاليته هو “Remdesivir“، الذي تم تطويره في الأصل لعلاج الإيبولا في عام 2014.

ومع ذلك، فقد وجدت دراسة حديثة لمنظمة الصحة العالمية (WHO) أن عقار Remdesivir ليس له تأثير كبير على معدل وفيات COVID-19.

طريقة بديلة

في هذا السياق، اتخذ العلماء الذين يقفون وراء هذه الدراسة نهجًا مختلفًا في البحث عن أدوية يحتمل أن تكون فعالة لإعادة الغرض منها.

وتشير الدراسات إلى أن هيدروكسي كلوروكين فعال ضد السارس- CoV-2 في تجارب أنبوب الاختبار، حتى لو كان من غير المحتمل أن يكون فعالًا في الحياة الواقعية. والأهم من ذلك، تحقق العلماء من النتائج التي توصلوا إليها في تجارب أنابيب الاختبار، ثم تم اختبار نتائجهم بشكل مستقل للتأكد من دقة نتائجهم.

أخيرا تم تحديد ثلاثة أدوية

بعد استخدام LBVS لدراسة ما يقرب من 4000 دواء، ثم التحقق من النتائج التي توصلوا إليها، حدد العلماء ثلاثة قد تكون فعالة ضد كورونا، ويجب أن تكون موضوعًا للتجارب السريرية.

وهي عقار “Amodiaquine” المضاد للملاريا، و”Zuclopenthixol” المضاد للذهان، ودواء ضغط الدم “Nebivolol”.

ويعتقد العلماء أن هذه قد تكون فعالة بشكل خاص إذا تم دمجها مع ريمديسفير أو عقار فافيبيرافير المضاد للفيروسات.

كما يقول البروفيسور تيودور أوبرا، كبير مؤلفي الدراسة وأستاذ الطب والعلوم الصيدلانية ورئيس قسم المعلوماتية الانتقالية بجامعة نيو مكسيكو: “فكر في الأمر على أنه لعبة الدودة والمطرقة. فبدلاً من الحصول على مطرقة واحدة، لديك مطرقتان، وهما أكثر فعالية”.

ونأمل أن يتمكن العلماء قريبا من تحديد علاج فعال لـ كورونا فقد يؤدي ذلك إلى تقليل معدل الوفيات للوباء الحالي بشكل كبير.