دراسة : مدة سريان مرض كوفيد-19 تبلغ بالمتوسط 11 يوما

المستقلة/-قالت تاتيانا روجينتسوفا نائب مدير معهد موسكو لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، إن مدة سريان مرض كوفيد-19 تبلغ بالمتوسط، 11 يوما. لكن بعض المرضى يمكنهم التعافي في غضون يومين فقط.

وأضافت: “بشكل عام هذه المدة يمكن أن تتراوح من يوم أو يومين فقط إلى 21-28 يوما أو أكثر. في المراحل اللاحقة، بعد اليوم الرابع عشر من المرض، ترتبط الأعراض المستمرة بالمضاعفات، والتي قد تكون مدتها مختلفة. في بعض الحالات، تستمر أعراض مضاعفات المرض من ثلاثة أشهر وحتى ستة أشهر وأحيانا أطول”.

من جانبها، أشارت داريا خافكينا الطبيبة المعالجة في نفس المعهد التابع للهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك “روس بوتريبنادزور”، إلى أن مدة سريان هذا المرض تعتمد على توقيت بدء العلاج ومدى نجاعته، وكذلك على خصائص جسم المصاب.

وأكدت الطبيبة أن فترة الإصابة بالمرض لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات ضد الفيروس، أقصر بكثير من الأشخاص غير المحصنين.

في وقت سابق، صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، بأن الجزء الأكبر من المصابين بكوفيد الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات الروسية لم يتلقوا اللقاح قبل ذلك، وفقط أقل من 0.03٪ من بين هؤلاء المرضى تم تطعيمهم باللقاح. وغالبية المتوفين من بين هؤلاء المرضى

لم يتم تطعيمهم.

وأشارت رئيسة “روس بوتريبنادزور” آنا بوبوفا إلى أنه لا توجد أي وفيات تقريبا بسبب كوفيد بين الذين تم تطعيمهم في روسيا.

ونوهت بأن نسبة 2 ٪ لا أكثر من الذين تم تطعيمهم، يصابون بسلالة “دلتا”.