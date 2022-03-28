دراسة : تناول مكمل غذائي مصنوع من الكاكاو يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب

المستقلة /-لطالما أشارت الدراسات إلى أهمية تناول قطعة صغيرة من الشوكولا الداكنة لاحتوائها على مركبات مفيدة للصحة ومساهمتها في تحسين المزاج بشكل عام، بعيدا عن الشوكولا المحلاة بالسكر.

وخلصت دراسة جديدة إلى أن تناول مكمل غذائي مصنوع من الكاكاو يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب.

وكانت قد نُشرت الدراسة في The American Journal of Clinical Nutrition، حيث خضع في الدراسة أكثر من 20 ألفا من البالغين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عاما وما فوق وتمت متابعة حالتهم الصحية على مدى سنوات فوجدت النتائج أن أولئك الذين تلقوا المكملات التي تحتوي على الكاكو كانوا أقل عرضة للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب مؤلف الدراسة Howard D. Sesso قد تساهم مكملات الفلافانول من الكاكاو في التقليل من الأزمات القلبية الوعائية السريرية، إضافة إلى انخفاض بنسبة 27٪ في أمراض القلب والأوعية الدموية.

وكانت قد وجدت دراسة أجريت عام2014 أن مركبات الفلافانول الموجودة في مسحوق الكاكاو والشوكولاتة لها فوائد صحية كبيرة و يمكن أن تلعب دورا في حماية الإنسان من التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

ووجدت دراسة أخرى نشرت عام 2005 في مجلة ارتفاع ضغط الدم التابعة لجمعية القلب الأمريكية دليلا على أن الفلافانول الموجود في الشوكولاتة يمكن أن يقلل من ضغط الدم.

ويقول مؤلف الدراسة الجديدة Sesso : “لا يوجد الفلافانول فقط في حبوب الكاكاو ، ولكن أيضا في التوت والشاي والعنب، وعدد من الفواكه والخضروات الأخرى التي تظل جزءا مهما من نظام غذائي صحي للصحة العامة”،معتبرا أن هذه التجربة كانت تجربة لاختبار مكمل مستخلص الكاكاو وليس الشوكولا بحد ذاتها.

وأضاف Sesso أن فهم كيفية تأثير فلافانول الكاكاو بالضبط على صحة القلب والأوعية الدموية “يتطلب بحثا إضافيًا”، ومع ذلك، نظرا للفوائد الصحية المثبتة للشوكولاتة الداكنة، يمكن أن تكون هذه المادة خيارا جيدا أثناء التبضع.