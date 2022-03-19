دجلة صبيح: التنمية الاقتصادية تتطلب جهاز اداري محترف

المستقلة/- اوصت المختص بالشان الاقتصادي دجلة صبيح باعتماد برامج معلوماتية متطورة تنهض بالاقتصاد الوطني، فضلا عن خلق جهاز اداري محترف والنهوض بالانتاج الصناعي والزراعي لبدء عملية التنمية الاقتصادية التي ينشدها العراق للمرحلة المقبلة.
واشارت صبيح الى تهيئة البيئة التشريعية والمادية من أجل تطوير الانتاج المحلي الصناعي والزراعي والخدمي والنهوض بجميع القطاعات.
كما اشارت الى ان الخبراء اوصوا باهمية الالتزام ببنود الدستور العراقي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الضمان الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة، وكذلك العمل على الالتزام بتنفيذ القوانين والأنظمة الحاكمة من أجل محاربة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونبهت الى التركيز على اعادة النظر بقواعد وإجراءات تنظيم الموازنة، وتطوير جهاز اداري محترف، متفهم لمتطلبات المرحلة، واهمية اعداد نظام ادارة المعلومات المالية الاساس في الادارة الرشيدة للسياسة المالية وإدارة اموال العراق، وبناء الحسابات وإجراءات التدقيق على اسس حديثة معترف بها دوليا، تنسجم مع متطلبات البناء الديموقراطي للعراق، وتطوير استخدام التكنلوجيا الحديثة.

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