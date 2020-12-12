دبي تتعاون مع السويد لتحويل حرارة صحرائها إلى كهرباء

المستقلة/- يتعاون مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، وهو أحد أكبر مجمعات توليد الطاقة الشمسية في العالم، مع شركة “أزيليو” السويدية في مشروع يهدف لتحويل حرارة الصحراء في دبي إلى كهرباء، بعد غروب الشمس.

وأوضح بيان صدر مؤخرا عن الشركة السويدية أنها ستوفر منشآت تخزين الطاقة لعمل المشروع في مجمع الطاقة الشمسية. حيث يستهدف المشروع انتاج 950 ميغاواط، وذلك من خلال استعمال الطاقة الشمسية لتسخين كتلة من الألمنيوم المعاد تدويره، إلى درجة حرارة تبلغ 600 درجة مئوية خلال النهار. ثم يعمل محرك “ستيرلينغ” بتحويل هذه الحرارة إلى طاقة أثناء الليل وبالتالي انتاج الكهرباء.

وتلقت الشركة السويدية الطلب من قبل شركة “أليك إنيرجي”، وهي شركة مقاولات تركز في عملها على مجمع توليد الطاقة الشمسية المركزة، والذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا خارج مدينة دبي، التي تعد أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط.

ويجري تطوير مجمع الطاقة الشمسية في دبي على مراحل، على أن تصل طاقته الإنتاجية المخطط لها إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، وهناك أكثر من 1000 ميغاواط قيد التشغيل حاليا.

وسيستخدم مجمع الطاقة الشمسية تقنيات شركة “أزيليو” السويدية في المرحلة الرابعة، بالمشروع المملوك بشكل مشترك بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة “أكوا باور” السعودية، وصندوق “طريق الحرير” الصيني.