خليجي 25.. الجهاز الطبي يعلن عن جاهزية جميع لاعبين المنتخب العراقي

المستقلة/- أعلن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني عن جاهزية جميع اللاعبين من الناحية الصحية والنفسية قبل لقاء اليوم أمام المنتخب السعودي، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة خليجي 25 المتواصلة فعالياتها في البصرة وتستمر لغاية التاسع عشر من الشهر الحالي.

وقال طبيب المنتخب الوطني عبد الكريم الصفار، في تصريح للوكالة الرسمية و تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، إن” الوضع الصحي للاعبي المنتخب في أحسن أحواله “، مبيناً، أن” الإصابات التي رافقت بعض اللاعبين تعد طفيفة جداً ولا تشكل خطراً أو تهدداً بالحرمان، إذ تم السيطرة على جميع الإصابات وهي عبارة عن كدمات خفيفة”.

وأضاف الصفار أن” الجهاز الطبي المساعد راقب الحالة الصحية منذ الوصول إلى البصرة وتابع تدريبات اللاعبين وجاهزيتهم من الناحية البدنية والصحية، وجميع لاعبي الأساس والبدلاء يتمتعون بمعنويات عالية وجاهزية نفسية جيدة من أجل الفوز بالمباراة “.

وتابع الصفار :” حدثت اثناء الوحدات التدريبية قبل البطولة إصابة واحدة دعتنا لاستبدال أحد اللاعبين الأساسيين قبل انطلاق المنافسة الخليجية بيوم واحد وهو اللاعب أحمد يحيى الذي أصيب بتمزق في العضلة وتم استدعاء لاعب جديد بناءً على التقرير الطبي الذي رفعه الجهاز الطبي إلى اللجنة المنظمة لكأس الخليج”.