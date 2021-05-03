خلية الاعلام الامني توضح تفاصيل العملية الامنية في جزيرة الحضر بنينوى

المستقلة /- اعلنت خلية الاعلام الامني نتائج العملية الامنية في جزيرة الحضر بنينوى .

وذكر بيان للخلية ” ان قوة مشتركة من الفرقة 20 و خلية الصقور في قيادة عمليات غرب نينوى نفذت واجب تفتيش و تطهير في جزيرة الحضر ، تم خلاله القبض على اثنين من المطلوبين و العثور على عجلة تابعة لعناصر داعش الارهابي مخبأة تحت الحشائش و تحمل ارزاقا و 6 قنابر هاون عيار 120 ملم و حزام ناسف مغطى بالرمال في احد الدور “.

واضاف البيان :” تم كذلك العثور على نفق يحتوي على مضافة فيها عدد من الاغطية و الملابس و مولد كهربائي و عدد من الهواتف النقالة ، وتم تفجير المواد موقعيا و مصادرة العجلة “.

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