خلال 24 ساعة .. تسجيل 2000 حالة اصابة بالسرطان في السليمانية

المستقلة … أكثر من ألفي حالة استقبلها مستشفى السليمانية للسرطان خلال الساعات الماضية الامر الذي ينبئ بخطر تزايد حالات الإصابة بالأمراض السرطانية خلال الاونة الاخيرة.

حيث صرحت مستشفى السليمانية للسرطان بانها استقبلت نحو الفي حالة خلال اليومين الماضيين فيما يرجع مختصون أسباب تزايد الإصابات السرطانية، الى عدم وجود خطة للتوعية من مخاطر السرطان والوقاية منه وعدم توفير موازنة مالية كافية لمواجهة المرض فضلا عن قلة الكوادر وانعدام الاجهزة والمعدات الطبية.

وبحسب مدير المستشفى فإن البناية التي تم انشاؤها في العام الفين وسبعة كانت معدة لاستقبال 100 مواطن يومياً وكان عدد الحالات المسجلة بالاصابة لا يتجاوز 4 حالات يوميا، لكن في السنوات الخمس الماضية ازدادت الأعداد بصورة كبير حيث يراجع المستشفى أكثر من 600 مواطن يوميا ويتم تسجيل 15 حالة إصابة بالسرطان يوميا.