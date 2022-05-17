خطورة التقليل من شرب المياه

المستقلة /- يؤثر عدم ادراك عدد كبير من الرياضيين، لأهمية شرب السوائل، على جاهزيتهم الفنية والبدنية والطبية، وفق ما أكد مختصون في مجال الطب الرياضي.

واعتبر المختصون أن اللاعب الاردني بشكل عام، لا يعي جيدا أهمية السوائل لعضلات الجسم، ما يدفع اللاعب للابتعاد عن تناول السوائل الكافية، ما يؤثر على عضلات الجسم، وينعكس سلبا على الاداء في المنافسات.

وقال مختصون في الطب الرياضي ومدربون في تصريحات صحفية، إن:” نقص شرب السوائل، يتسبب في اصابات كثيرة للعضلات، مثل التمزق والتقلصات العضلية والشد العضلي، إضافة الى الالتهابات التي تصيب الجسم”.

وأشار الخبير في الطب الرياضي والمعالج في نادي الجزيرة جبرين مناصرة، إلى عدم اهتمام عدد من الرياضيين بشرب السوائل بشكل كاف، خلال المنافسات وممارسة التمارين الرياضية، ما يتسبب في العديد من الاصابات التي قد تبعد اللاعب عن الملاعب لفترات طويلة.

وقال مناصرة إن سبب الاصابات التي يتعرض لها الرياضيون يتمثل في نقص السوائل في الجسم وتحديدا في العضلات، حيث يتسبب شح تناول السوائل إلى اصابة العضلة بتمزق أو تقلص أو شد عضلي.

وكشف مناصرة عن ظاهرة سلبية عند اللاعبين، تتمثل في محاولة تعويض شرب الماء، بشرب سوائل أخرى مثل المواد الغازية والمشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة، وهو أمر لا يفي بالغرض، ويبقي اللاعب تحت خطر الاصابة، بسبب نقص السوائل، موضحا أن العضلة تحتاج للماء والاملاح، ولا يمكن تعويض ذلك من دون شربه.

من جانبه، أكد الخبير في الطب الرياضي محمد المومني الذي يعمل، معالجا ومشرفا طبيا في نادي الرمثا، أهمية شرب السوائل بالنسبة للرياضيين، ولاسيما الماء.

واضاف ان عددا من اللاعبين يهملون أنفسهم من خلال عدم الاهتمام بشرب كميات كافية من السوائل وخصوصا الماء، ما يتسبب في العديد من الاصابات، بسبب نقص تغذية العضلات بالأملاح، مطالبا بعقد ندوات تثقيفية، لشرح أهمية السوائل بالنسبة للرياضيين، وتوضيح العديد من المعتقدات الخاطئة عند الرياضيين التي تحتاج إلى التصويب.

وقال “لا بد من توجيه نصيحة للرياضيين، بضرورة شرب السوائل بكثرة، والابتعاد عن السوائل غير المفيدة بل والضارة مثل المشروبات الغازية التي يلجأ إليها الكثير من اللاعبين”.

كما وافقهم الرأي المدرب الوطني ديان صالح، بأن عددا من اللاعبين، لا يتناولون السوائل بشكل كاف، ما يساعد في تعدد الاصابات في عضلات الجسم.

وقال صالح الذي يشرف حاليا على تدريب فريق معان في دوري المحترفين إن السوائل مهمة للعضلات كما هي مهمة لبقية اعضاء الجسم، ولكن للرياضي خصوصية في ذلك، حيث يحتاج جسمه لكميات أكبر من الماء، وهو ما لا يدركه عدد من اللاعبين.