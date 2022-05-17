خطورة التقليل من شرب المياه

المستقلة /- يؤثر عدم ادراك عدد كبير من الرياضيين، لأهمية شرب السوائل، على جاهزيتهم الفنية والبدنية والطبية، وفق ما أكد مختصون في مجال الطب الرياضي.

واعتبر المختصون أن اللاعب الاردني بشكل عام، لا يعي جيدا أهمية السوائل لعضلات الجسم، ما يدفع اللاعب للابتعاد عن تناول السوائل الكافية، ما يؤثر على عضلات الجسم، وينعكس سلبا على الاداء في المنافسات.

وقال مختصون في الطب الرياضي ومدربون في تصريحات صحفية، إن:” نقص شرب السوائل، يتسبب في اصابات كثيرة للعضلات، مثل التمزق والتقلصات العضلية والشد العضلي، إضافة الى الالتهابات التي تصيب الجسم”.

وأشار الخبير في الطب الرياضي والمعالج في نادي الجزيرة جبرين مناصرة، إلى عدم اهتمام عدد من الرياضيين بشرب السوائل بشكل كاف، خلال المنافسات وممارسة التمارين الرياضية، ما يتسبب في العديد من الاصابات التي قد تبعد اللاعب عن الملاعب لفترات طويلة.

وقال مناصرة إن سبب الاصابات التي يتعرض لها الرياضيون يتمثل في نقص السوائل في الجسم وتحديدا في العضلات، حيث يتسبب شح تناول السوائل إلى اصابة العضلة بتمزق أو تقلص أو شد عضلي.

وكشف مناصرة عن ظاهرة سلبية عند اللاعبين، تتمثل في محاولة تعويض شرب الماء، بشرب سوائل أخرى مثل المواد الغازية والمشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة، وهو أمر لا يفي بالغرض، ويبقي اللاعب تحت خطر الاصابة، بسبب نقص السوائل، موضحا أن العضلة تحتاج للماء والاملاح، ولا يمكن تعويض ذلك من دون شربه.

من جانبه، أكد الخبير في الطب الرياضي محمد المومني الذي يعمل، معالجا ومشرفا طبيا في نادي الرمثا، أهمية شرب السوائل بالنسبة للرياضيين، ولاسيما الماء.

واضاف ان عددا من اللاعبين يهملون أنفسهم من خلال عدم الاهتمام بشرب كميات كافية من السوائل وخصوصا الماء، ما يتسبب في العديد من الاصابات، بسبب نقص تغذية العضلات بالأملاح، مطالبا بعقد ندوات تثقيفية، لشرح أهمية السوائل بالنسبة للرياضيين، وتوضيح العديد من المعتقدات الخاطئة عند الرياضيين التي تحتاج إلى التصويب.

وقال “لا بد من توجيه نصيحة للرياضيين، بضرورة شرب السوائل بكثرة، والابتعاد عن السوائل غير المفيدة بل والضارة مثل المشروبات الغازية التي يلجأ إليها الكثير من اللاعبين”.
كما وافقهم الرأي المدرب الوطني ديان صالح، بأن عددا من اللاعبين، لا يتناولون السوائل بشكل كاف، ما يساعد في تعدد الاصابات في عضلات الجسم.

وقال صالح الذي يشرف حاليا على تدريب فريق معان في دوري المحترفين إن السوائل مهمة للعضلات كما هي مهمة لبقية اعضاء الجسم، ولكن للرياضي خصوصية في ذلك، حيث يحتاج جسمه لكميات أكبر من الماء، وهو ما لا يدركه عدد من اللاعبين.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

خطورة التقليل من شرب المياه

اخر الاخبار

الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة لحزب الله

اخر الاخبار

بشار الأسد يهاتف حاكماً عربياً

اخر الاخبار

إسرائيل تجسد أبشع أشكال إرهاب الدولة والعنصرية والفاشية

اخر الاخبار

السعودية تطمح لإنتاج 13 مليون برميل نفط يومياً بحلول 2027

اخبار العراق

أوساط نيابية تؤكد.. الغاء مشروع قانون الدعم الطارئ احبط معه اكبر مخطط للفساد

اخبار العراق

وزير : العراق يسعى الى رفع الاستثمارات النفطية والغازية الى 17 مليار دولار

اخبار العراق

وزير : العراق يسعى الى رفع الاستثمارات النفطية والغازية الى 17 مليار دولار

اخبار العراق

مستشار : بحيرة حمرين تسير نحو الجفاف بسبب الانخفاض في مناسيب المياه

اخبار العراق

خبير : موجة الغبار ستتلاشى اليوم الثلاثاء مع ارتفاع في درجات الحرارة

اخبار العراق

خبير قانوني يوضح حجم العقوبات التي تقع على من يتطاول على المحكمة الاتحادية

اخبار العراق

الفتلاوي : خطاب الصدر اغلق الباب امام أي تحالف بينه وبين الاطار التنسيقي

اخبار العراق

محلل : الاطراف الداعمة لقانون الامن الغذائي خسرت المليارات بعد قرار المحكمة

اخر الاخبار

اليوم الثلاثاء .. ارتفاع طفيف بسعر الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

اخر الاخبار

بسبب العقوبات على روسيا.. مجموعة مصرفية يابانية تخسر أكثر من 2.71 مليار دولار

اخر الاخبار

باحث امني.. يمكن اختراق طرازي تسلا اس وتسلا واي وإدارة المحرك والانطلاق بها

اخر الاخبار

المنافذ الحدودية : إخلاء 52 حاوية خطرة في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي