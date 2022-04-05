خطأ يقع فيه مرضى السكري قبل الإفطار يسبب غيبوبة

المستقلة /- حذر فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات في السعودية، من خطأ يقع فيه بعض مرضى السكّر النوع الأول أو ذويهم. وقال “الخضيري”، عبر حسابه على “تويتر”، إن الخطأ يتمثل في إعطاء إبرة الإنسولين السريع قبل الافطار بدقائق، موضحًا أن هذا الفعل قد يسبب غيبوبة سكّر، أو قد لا يتسنى له الأكل لظروف معينة فيدخل في غيبوبة.

وأضاف عالم أبحاث المسرطنات: “احذروا ذلك.. ولا يعطى الجرعة إلا بعد التأكد من أنه أكل التمر، فيأخذها أثناء وجبة الإفطار أو خلالها.. وليس قبلها”.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رئيسي

عمرو خالد : الله أعطى المرأة أكثر ما أعطى الرجل – فيديو

اخر الاخبار

أمير كرارة عن بداياته الفنية: كنت بسقف في البرامج بـ50 جنيه

اخر الاخبار

أردوغان: حل البرلمان التونسي ضربة لإرادة الشعب

اخر الاخبار

من هو الفنان أحمد بدير؟.. المشير طنطاوي في الاختيار

اخر الاخبار

ما حكم تأخير الغسل من الجنابة في رمضان للظهر؟

اخبار مصر

السلطات المصرية توقف إعلانًا وصف بالمسيء للشعب والاطباء

اخر الاخبار

أشياء في المرأة تجذب الرجل ليس لها علاقة بالجمال

اخر الاخبار

أشياء في المرأة تجذب الرجل ليس لها علاقة بالجمال

اخر الاخبار

10 نصائح للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي لصائمي رمضان

اخر الاخبار

لماذا نقل التراب النووي من تشيرنوبل؟

اخر الاخبار

أشياء في المرأة تجذب الرجل ليس لها علاقة بالجمال

اخر الاخبار

بالفيديو: الكلباني يكشف عن أغنيته المفضلة لمحمد عبده

اخر الاخبار

تعرفوا على فوائد الجمبري

اخبار السعودية

بعد تقليده في استديو 22.. الكلباني يتوعّد باللجوء للقضاء

اخر الاخبار

حاكم مصرف لبنان ينفي إفلاس البنك المركزي

اخر الاخبار

الاتحاد الأوروبي يمدد تجوال خدمات الاتصالات المجاني حتى عام 2032

اخر الاخبار

إيران تحمل أمريكا مسؤولية توقف محادثات فيينا