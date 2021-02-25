خسائر الذهب تتجاوز 22 دولار في ختام تعاملات الخميس

المستقلة/-تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس، وفقد المعدن الأصفر مايزيد عن ٢٢ دولار من قيمته.
وهبط سعر أوقية الذهب دون ١٧٧٨ دولارا للأوقية مع ارتفاع العائد على السندات الأمريكية.
وفي ختام التعاملات، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنحو 1.3 بالمائة، أو ما يعادل 22.50 دولار، ليصل إلى مستوى 1775.40 دولار للأوقية.

و تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.5 بالمائة، ما يوازي 27.90 دولار، ليسجل مستوى 1777.16 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 90.16.

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