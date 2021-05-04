خروج الإعلامي اللبناني زاهي وهبي من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

المستقلة/- منى شعلان/ تحسنت الحالة الصحية للإعلامى والشاعر اللبناني زاهي وهبي،إلى حد كبير حتى غادر المستشفى اليوم الثلاثاء ويستأنف علاجه بالمنزل حتى يتماثل الشفاء التام.

ونشرت زوجته الإعلامية رابعة الزيات صورة جديدة لـ“زاهي“ في المنزل، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وكتبت: ”الله كريم، زاهي خرج، اليوم، من المستشفى، ورجّعنا أكسجين البيت على أمل أن نستعيد نعمة الأكسجين الطبيعي قريبًا“.

وأضافت: ”ما زال بحاجة لبعض الوقت كي يتعافى نهائيًا بإذن الله مع تكرار الشكر والامتنان لفائض محبتكم، ودعمكم، وصلواتكم المباركة“.

كان الفنان السوري قاسم ملحو قد تورط بشائعة وفاة الإعلامي اللبناني، حيث كتب منشورا نعى من خلاله وهبي، كاشفًا عن رفضه دعوة الإعلامي اللبناني له في وقت سابق للمشاركة في برنامجه، معبرًا عن ندمه.

وعاد ملحو وحذف المنشور بعد اكتشافه أن الأمر مجرد شائعة، ونشر بوست آخر للدعاء له، وتعرض حينها الفنان السوري لهجوم شديد من قبل الجمهور وهو الأمر الذي اعتبره البعض استغلالا لمرض الإعلامي اللبناني من أجل الظهور.

يُشار إلى أن زاهي وهبي هو إعلامي وشاعر لبناني، وعمل بوقت سابق في تلفزيون الجديد، ثم انتقل إلى تلفزيون المستقبل، وقدم العديد من البرامج أشهرها خليك بالبيت الذي استمر لمدة 15 عاماً متتالية من عام 1996 الى عام 2011 ونال نجاحاً واسعاً وحصد عدداً كبيراً من الجوائز.

انتقل عام 2011 إلى قناة الميادين حيث يُعد ويُقدِّم البرنامج الثقافي/الفني بيت القصيد الذي لا يزال مستمراً إلى يومنا هذا.