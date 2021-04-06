خبير قانوني : إمكانية تجديد الموظفين الحاصلين على إجازة الأربع سنوات

المستقلة /- أكد الخبير القانوني علي التميمي، إمكانية تجديد الموظفين الحاصلين على إجازة الأربع سنوات، بالإجازة الجديدة التي أقرتها الموازنة، وهي لمدة خمس سنوات.

وقال التميمي في إيضاح قانوني تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إنه “من كان لديه إجازة أربع سنوات عليه إكمالها، وفقاً للقانون السابق، لأنه حصل على الإجازة وفقاً لقانون، أما الإجازة اللاحقة (الخمس سنوات) فهي تبدأ من تاريخ صدور قانون الموازنة، ولا علاقة لها بالقانون السابق، وليست ناسخة له، وإنما القانون السابق الذي أخذ إجازة الأربع سنوات، عليه الانتهاء منها”.

وتابع، “أنه من تاريخ صدور قانون الموازنة، نكون أمام الخمس سنوات، فمن يريد الإجازة الآن سيأخذها بخمس سنوات، ولا علاقة له بالقانون السابق، لأن القانون يعدل بقانون، ويعتبر هذا القانون قد ألغيّ وعدل النص السابق”.

وبين، “من استحصل إجازة الاربع سنوات ليس من حقه المطالبة بالتمديد، لأنه أخذها وفق قانون نافذ سابق أقر الأربع سنوات فقط، لكن الآن يستطيع الموظف أخذ إجازة جديدة، وفق قانون الموازنة الجديد، بعد انتهاء إجازته الأربع سنوات”.