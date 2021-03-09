خبير : البرلمان مطلق الصلاحية بالتصويت على الموازنة دون وقت محدد

المستقلة /- اكد الخبير القانوني حيدر الصوفي ان البرلمان مطلق الصلاحية بالتصويت على الموازنة دون وقت محدد.

وقال الصوفي في تصريح صحفي تابعته المستقلة  , مهما يمر من وقت على الموازنة بدون تصويت فمجلس النواب مطلق الصلاحية في التصويت على الموازنة وباي وقت يشاء.

واضاف الصوفي ان هناك قاعدة عند الحكومة ووزارة المالية في الصرف وتمشية الاعمال على اساس 1 على 12 ولايوجد سقف زمني يحدد البرلمان للتصويت على الموازنة.

ووجهت رئاسة مجلس النواب امس بإدراج مشروع قانون الموازنة في جدول اعمال جلسة يوم الاثنين المقبل، بناءً على طلب مقدم من النائب يوسف الكلابي مرفق بتواقيع 150 نائبا.

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