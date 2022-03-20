خبير اقتصادي يشدد على عدم الاعتماد على تسعيرة موحدة في الموازنة

خبير اقتصادي يشدد على عدم الاعتماد على تسعيرة موحدة في الموازنة

المستقلة /- شدد الخبير الاقتصادي، مصطفى حنتوش، على ضرورة اعداد موازنة سيناريوهات بسعر متغيير لبرميل النفط في الموازنة، وعدم الاعتماد على تسعيرة موحدة.

وقال حنتوش في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “العراق لم تعد تنفعه قاعدة السعر الواحد بالنسبة لتحديد قيمة النفط في الموازنة، خصوصا ان هناك تذبذب بالأسعار، لان التثبيت على سعر معين في الموازنة سيخلق عجزاً حقيقيا يقود الدولة الى الاقتراض”.

وأضاف ان “هناك فوضى في مبالغ الموازنة، حيث تجدها تارة بعجز كبير، وتارة أخرى تحقق فائض يتم الاستفادة منه بتشريع موازنة تكميلية”.

وبين ان “العراق بحاجة الى موازنة سيناريوهات، بحيث يوضع سعر البرميل عند 55 دولارا لتأمين الرواتب والنفقات الحاكمة والمشاريع الاستثمارية المستمرة، في حين يحدد مبلغ من 55-65 دولارا للبرميل ليذهب الى صندوق استراتيجي لدعم المشاريع المهمة وتمويلها”.

ولفت الى ان “الحكومة بإمكانها أيضا تحديد تسعيرة من من 65-75 دولارا للبرميل لدعم البنية الاستثمارية وهيئة الاستثمار، كالطرق ومحطات الكهرباء الاستثمارية، في حين بالإمكان تحديد تسعيرة من 75 دولارأ فأكثر لصندوق دعم الشباب، وهذه السيناريوهات بإمكانها تحقيق فائدة كبيرة تجنب العراق موضوع تغيير أسعار النفط وفوضى التمويل ويكون للعراق دعامة كبيرة في الصناديق الاستثمارية”.