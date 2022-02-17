خبر وفاة المنشد حسين العجمي يهز الكويت والسعودية

المستقلة/- بعد تعرضه لحادث سير مروع خلال عودته من السعودية، تصدر اسم المنشد الكويتي الطفل ​حسين العجمي​، المعروف بـ”​شبل يام​”، مواقع التواصل في السعودية، والكويت بعد انتشار الخبر، وخاصة بعد تناقل تسجيل صوتي نسب لوالده يعلن فيه هذا النبأ المحزن.

وبعد تداول خبر وفاة العجمي عبر عدد من الصفحات والمواقع، أكدت مصادر مقربة من العجمي انه لا يزال حيًا لكنه دخل في غيبوبة جراء تعرضه لضربة قوية في الرأس خلال الحادث، رغم انه لا يعاني من أي كسور في جسده، ويخضع الآن للعلاج في غرفة العناية المركزة، وطالب المتابعون ونشطاء مواقع التواصل بمعرفة حالته الصحية فور حدوث أي تغيير او تحسن على حالته وذلك للإطمئنان عليه، وتمنوا له السلامة والصحة.

حسين العجمي منشد كويتي، يبلغ من العمر 10 سنوات، هو أحد المنشدين المشهورين في المحيط العربي والمعروف بشبل يام، اشتهر بصوته العذب الذي أطرب الجماهير العربية، كما عرف بدفاعه الشديد عن المملكة العربية السعودية، وغنى للسعودية وللأسرة الحاكمة، وأطلق عليه فيما بعد لقب الشجاع، ولديه قاعدة جماهيرية عبر حسابه في يوتيوب، وينشر عبر قناته كليباته الخاصة التي ينشد فيها أغاني وأناشيد مختلفة، ويصل عدد المشاهدات على أغانيه ما يزيد عن 200 ألف مشاهدة، ويقرب عدد متابعيه على 100 ألف متابع.

هذا ويشارك المنشد الكثير من الفيديوهات في لقاءاته على انستقرام، والكثير من القصص، لكنه نادرا ما ينشر صوراً له أو لعائلته على حسابه، حيث يعتبر من عائلة محافظة بعيدة عن الوسط الإعلامي بشكلٍ عام.