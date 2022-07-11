خبراء يحذرون من عادة خطيرة يمكن أن تسبب العمى الدائم

المستقلة /- حذر خبراء من أمراض العيون الكثيرة التي تصيب العين وتحرمك من نعمة البصر، منها الغلوكوما والتنكس البقعي المرتبط بالعمر، والأسوأ من ذلك، حذر أحد الخبراء من أن ممارسة معينة قد تشكل خطرا كبيرا على الرؤية من خلال زيادة مخاطر الإصابة بهذه الحالات.

وأوضحت رئيسة قسم الخدمات المهنية السريرية وأخصائية بصريات العدسات اللاصقة في Lenstore، سوجاتا بول، الآثار “التي غالبا ما تُنسى” للتدخين على العينين.

وهذا الضرر لا يشمل فقط السجائر التقليدية، بل يمكن أيضا للسجائر الإلكترونية أن تكون ضارة، لذا فإن فكرة التخلي عن الأولى وتعويضها بالثانية لن يحمي عينيك.

وأضافت بول: “تدخين التبغ معروف وثبت أن له العديد من الآثار السلبية على الجسم، بما في ذلك البصر. ومن منظور قصير المدى، يمكن أن يتسبب دخان التبغ أيضا في متلازمة جفاف العين، ما يؤدي إلى تهيج العين وألمها”.

وعندما يتعلق الأمر بالمخاطر طويلة المدى، وهنا يأتي دور “فقدان البصر الدائم”.

وأضاف الخبير: “يمكن أن يزيد التدخين من خطر الإصابة بأمراض العين الخطيرة التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى فقدان البصر الدائم، بما في ذلك الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وإعتام عدسة العين والمياه الزرقاء”.

والدخان الإلكتروني ليس أفضل لأنه يسبب الإجهاد التأكسدي للعينين.

وتابعت بول: “يحدث الإجهاد التأكسدي عندما يكون هناك خلل في مستويات الأكسجين لديك. ومثل أي مكان آخر في الجسم، يمكن أن يكون للضغط الإضافي آثار سلبية على الصحة. وبمرور الوقت، سيزيد التدخين الإلكتروني من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، والتنكس البقعي وحتى الغلوكوما”.

وأشارت: “الغلوكوما تخفض البصر ويمكن أن تؤدي إلى العمى الدائم إذا تركت دون علاج”.

ما هي الغلوكوما؟

وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، الغلوكوما هي حالة العين التي يتلف فيها العصب البصري، الذي يربط العين بالدماغ.

والأسوأ من ذلك، يمكن أن تؤدي حالة العين هذه إلى فقدان البصر إذا لم يتم التقاطها مبكرا.

ولسوء الحظ، تتميز الغلوكوما بنقص العلامات التحذيرية، ما يجعل من الصعب اكتشافها.

وتميل الحالة إلى التطور ببطء على مدار سنوات عديدة. ومع ذلك، هناك بعض الأعراض التي قد يعاني منها مرضى الغلوكوما مثل، الألم الشديد في العين، والتقيؤ والغثيان، واحمرار العين، وصداع الرأس، ورؤية الحلقات حول الأضواء أو رؤية مشوشة.

ومن الضروري زيارة أخصائي العيون إذا كنت تواجه أي مشاكل في الرؤية.

وأضافت بول: “إذا بدأت في ملاحظة تغيرات في بصرك مثل البقع الضبابية في رؤيتك المركزية، والحاجة إلى مزيد من الضوء للقراءة وبدء ظهور الخطوط المستقيمة متموجة، فعادة ما يكون فحص العين هو الطريقة الأكثر فعالية لاكتشاف أي أمراض تصيب العين مبكرا”.

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