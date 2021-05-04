خالد سليم يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الفنان المصري خالد سليم عن حصوله على الإقامة الذهبية فى دولة الإمارات العربية المتحدة

نشر خالد سليم صورة له أثناء تسلمه الإقامة الذهبية، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات انستغرام وعلق عليها :” أتقدم بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي .. علي دعمه للفنانين والمبدعين ، كل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي لمنحي الإقامة الذهبيه لمدة عشر سنوات ..والإدارة العامة للهجرة والجنسية على مجهوداتهم وحسن الاستقبال والحفاوة ، ربي يحفظ هذا البلد حكومتةً و شعباً”.

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم كان مسلسل “جمال الحريم” من بطولة نور، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، أميرة العايدي، حازم سمير، أشرف مصيلحي، أحمد كرارة، غفران، رنا رئيس وهدى الإتربي، تأليف سوسن عامر، إنتاج سينرجي – تامر مرسي وإخراج منال الصيفي.