خالد النبوي يتعافى من فيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ تعافى الفنان المصري خالد النبوي ، من فيروس كورونا الذي أصيب به مؤخرًا، حسب ما أعلنت زوجته منى المغربي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الحمد لله خالد خرج من المستشفى.

ونقل خالد النبوي إلى المستشفى خلال الأيام الماضية بعد إصابته بكورونا، وطالبت زوجته، منى المغربي، جمهوره ومحبيه بالدعاء له، وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك: “خالد تعبان أوي، من فضلكوا تدعولو”.

وحرص خالد النبوي على طمأنة جمهوره على حالته الصحية، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مساء النور على كل الأحباب الغاليين.. الحمد لله في آخر فترة العزل، إن شاء الله أخرج منها على خير.. مرض كورونا خطير، ربنا يحفظكم منه و أتمنى الشفاء العاجل لكل الناس.. كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية كله.

وكان خالد النبوي خطف الأنظار مؤخرا بظهوره في فيلم “تعالوا مصر” الذي تم عرضه خلال الاحتفالية المصاحبة لموكب نقل المومياوات الملكية، وتحدث خلاله عن الحضارة المصرية والترميمات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة للعديد من الأماكن الآثرية الهامة في مصر.