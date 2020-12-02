حكومة كردستان : سيتم توزيع الرواتب الموظفين من صباح يوم غد

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة / -أعلنت حكومة إقليم كردستان، المباشرة بتوزيع الرواتب على الموظفين اعتباراً من يوم غد.

وقال رئيس وزراء الاقليم، مسرور بارزاني، خلال جلسة مجلس الوزراء، وتابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، “كنا على اتصال برئيس الوزراء العراقي مصطفى كاظمي ومجلس الوزراء العراقي في الأيام الأخيرة ووعدنا بحل مسألة إرسال الرواتب خلال الأيام القليلة المقبلة”.

واضاف بارزاني انه “إذا لم تصل رواتب اقليم من بغداد في الوقت المحدد لأي سبب من الأسباب، فإن حكومة إقليم كردستان ستوفر النقص للوصول إلى مبلغ الرواتب المخصصة في بغداد، ومن ثم سيتم سداد أموال بغداد بدلاً من القرض”.

مؤكداً انه “سيتم توزيع الرواتب من صباح يوم غد”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

التميمي توضح تفاصيل قانون تمويل الانتخابات المقبلة

اخبار العراق

النزاهة : ضبط 3000 سلة غذائية مخصصة للمهجرين سربت إلى الأسواق المحلية

اخر الاخبار

كشف أسرار صادمة من مذكرات الفنانة نادية لطفي

اخر الاخبار

فيديو : العيدان تعتذر لأحمد بدير بعد تنمرها عليه

اخر الاخبار

مختصون : ظهور الإعلام الالكتروني ادى الى اختفاء التقاليد الصحفية الاساسية

اخر الاخبار

خبير : تعويم سعر صرف الدولار يفرض سيطرة المضاربين والمنتفعين

اخر الاخبار

الاردن : رصد 126 هزة أرضية العام الحالي