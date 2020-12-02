حكومة كردستان : سيتم توزيع الرواتب الموظفين من صباح يوم غد

المستقلة / -أعلنت حكومة إقليم كردستان، المباشرة بتوزيع الرواتب على الموظفين اعتباراً من يوم غد.

وقال رئيس وزراء الاقليم، مسرور بارزاني، خلال جلسة مجلس الوزراء، وتابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، “كنا على اتصال برئيس الوزراء العراقي مصطفى كاظمي ومجلس الوزراء العراقي في الأيام الأخيرة ووعدنا بحل مسألة إرسال الرواتب خلال الأيام القليلة المقبلة”.

واضاف بارزاني انه “إذا لم تصل رواتب اقليم من بغداد في الوقت المحدد لأي سبب من الأسباب، فإن حكومة إقليم كردستان ستوفر النقص للوصول إلى مبلغ الرواتب المخصصة في بغداد، ومن ثم سيتم سداد أموال بغداد بدلاً من القرض”.

مؤكداً انه “سيتم توزيع الرواتب من صباح يوم غد”.